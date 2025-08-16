«استراحة معرفة» تطلق باقة من الفعاليات

تنظم «استراحة معرفة»، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مجموعة من الفعاليات الغنية لشهر أغسطس الجاري، والتي تستهدف مختلف الفئات العمرية في مدن عدة داخل الدولة وخارجها. وقد انطلقت الفعاليات مع استراحة معرفة في كندا، بجلسة ناقشت كتاب «أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون»، وفعالية «ماذا تقرأ؟».

وجاءت جلسة قراءة قصة «الأمير الصغير» ضمن مبادرة «صيفنا معرفة»، وورشة «نصنع قصة مصورة». كما نظمت جلسة حوارية بعنوان «الذكاء الاصطناعي والأدب: تحديات وإمكانات». وتنظم الاستراحة جلسة نقاشية حول رواية «عزازيل» في مدينة العين. وتشهد الإسكندرية جلسة «كتاب من مكتبتي».

وتواصل الأنشطة بورشة «خطاط المعرفة الصغير»، لتقيم بعد ذلك جلسة مناقشة كتاب «البحث عن صوت» في الشارقة وعجمان. وتتواصل الورش التفاعلية مع ورشة «قصة ملهمة على لسان طائر». كذلك تنظم فعالية في خورفكان تتناول كتاباً متخصصاً في الإدارة المالية الشخصية. إضافة إلى ورشة «قصص من وحي الصورة».

وخصصت المبادرة جلسة في أبوظبي لكتاب «إيكيجا»، تليها جلسة «استراحة كتابة»، ثم استراحة معرفة في الفجيرة. وتختتم الفعاليات في دبي والعين.