حاضنة الأعمال in5 تبحث مستقبل السرد القصصي

استقطبت حاضنة الأعمال in5، وهي حاضنة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال الرائدة في المنطقة، نخبة من المبدعين من فرنسا وسلوفينيا ودبي لمناقشة مستقبل السرد القصصي من خلال سلسلة من ورش العمل المصمّمة للارتقاء بقطاع الإبداع.

تأسّست حاضنة الأعمال in5، وهي منصّة رائدة تتيح للمبتكرين فرص تحقيق النمو العالمي، من قبل مجموعة تيكوم في عام 2013 لتسريع وتيرة نمو روّاد الأعمال والشركات الناشئة، حيث يتركّز عملها ضمن أربعة قطاعات حيوية، وهي التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم.

واستضافت حاضنة الأعمال in5 للإعلام أكثر من 20 خبيراً ومبدعاً ورائد أعمال من منصّة «Produire au Sud» (PAS) الفرنسية، للمشاركة في الدورة الثانية من ورشة العمل «Dubai Studio City x PAS» التي تنظمها مدينة دبي للاستديوهات بالتعاون مع هذه المنصّة.

وتعاونت حاضنة الأعمال in5 للإعلام كذلك مع مجموعة «Business Angels of Slovenia» لتنظيم سلسلة من ورش العمل وجلسات التواصل وفرص التوجيه والإرشاد، التي تهدف إلى دفع عجلة الابتكار وتسهيل إقامة شراكات جديدة ضمن القطاعات الإبداعية.

ونيابةً عن حاضنة الأعمال in5، أكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، أنّ التعاون يمثل ركيزة أساسية للابتكار، حيث تسلط ورش العمل التي تنظمها حاضنة الأعمال in5 مع شركائها الدوليين على الدور البارز الذي تلعبه الشراكات الدولية في تعزيز الابتكار.

وقال: «نفخر بالدور المحوري الذي نلعبه في تعزيز التواصل والتعاون بين المواهب الإبداعية من كافة أنحاء العالم ومجتمع دبي المتنامي من روّاد الأعمال والمبتكرين.

وتسهم حاضنة الأعمال in5 من خلال تعزيز فرص التعاون وإرساء الشراكات في ترسيخ مكانتها الرائدة في دعم نمو الابتكارات ذات الأثر العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».