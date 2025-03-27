«مؤتمر الشارقة لأمناء مكتبات المدارس» 15 و16 أبريل

تقام فعاليات الدورة الافتتاحية من «مؤتمر الشارقة لأمناء مكتبات المدارس»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع «جمعية المكتبات الأمريكية»، يومي 15 و16 أبريل في «مركز إكسبو الشارقة».

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة متخصصة لأمناء المكتبات المدرسية، ومديريها، والعاملين في مجال إدارة وتطوير مكتبات المدارس، وتمكينهم من اكتساب المعارف الأساسية وتنمية مهاراتهم.

ويتضمن المؤتمر برنامجاً متكاملاً يشمل ورش عمل وخطابات رئيسية، يقدمها قادةٌ وخبراء في قطاع مكتبات المدارس، لتمكين المشاركين من التعرف على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في مجال إدارة المكتبات المدرسية،.

بالإضافة إلى توفير فرصة فريدة لتعزيز التواصل بين أمناء هذه المكتبات ومشرفيها ومعلمي المدارس، إلى جانب تقديم منصة لأصحاب المكتبات ومتاجر الكتب لاستعراض منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة.

مؤتمر

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «إن (مؤتمر الشارقة لأمناء مكتبات المدارس) هو الأول من نوعه في المنطقة، ويأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير فرص متجددة للتعلم والتواصل والنمو، والاستثمار في الدور الذي يلعبه أمناء مكتبات المدارس في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية، إذ يسهم هذا المؤتمر في تعزيز قدراتهم ومعارفهم».