37 جلسة تفاعلية لـ «مدارس الحياة» في أبريل المقبل

برنامج غني بالمعرفة وورش العمل التفاعلية تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لرواد مكتبات دبي العامة، من خلال «مدارس الحياة» التي ستحتفي في أبريل المقبل بـ«اللغات»، عبر أنديتها المبتكرة ومساراتها الإبداعية التي ستشهد تنظيم 37 جلسة تفاعلية، تركز فيها على تطوير المهارات الحياتية والإبداعية لكافة فئات المجتمع.

وتدريبهم على تقنيات التعليق الصوتي، وفنون التصوير وإنتاج المحتوى المؤثر، وتمكينهم من تحقيق التوازن النفسي والجسدي، وتعريفهم بطرق تخطيط موارد المؤسسات، وغيرها، ما يسهم في توفير مساحة واسعة للإبداع وتبادل الأفكار والتجارب بين رواد المشروع الذي يقام ضمن استراتيجية «جودة الحياة في دبي».

سيكون زوار مكتبة الطوار العامة في أبريل المقبل على موعد مع «مسابقة تهجئة الكلمات العربية»، حيث سيتنافس طلبة ثلاث مدارس على تهجئة مجموعة واسعة من الكلمات العربية، التي تزداد صعوبة مع الانتقال نحو مستويات أعلى، فيما سيتمكن رواد منطقة القوز الإبداعية من استكشاف أسرار التعليق الصوتي وتقنيات التحكم بالصوت وكيفية تحويله إلى أداة للتعبير والتأثير.

وستشهد «مدارس الحياة» إطلاق مسار التأثير الإبداعي ضمن «نادي الخط» الذي يندرج تحت مظلة «بينالي دبي للخط»، وسيتضمن تنظيم ورشة «خط الرقعة» بإشراف محمد التميمي في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وخلالها سيتعلم المشاركون أساسيات خط الرقعة وتقنياته وكيفية ربط الحروف، إلى جانب الأدوات المستخدمة في هذا الخط، وسيختتم البرنامج بعرض أعمال المشاركين في النسخة الثانية من «بينالي دبي للخط» التي ستقام في نوفمبر المقبل.

وسيتضمن «نادي المهن» ورش «تخطيط موارد المؤسسات والمشاريع» التي ستعقد في مكتبة المنخول العامة، وتهدف إلى تمكين المشاركين من صقل مهاراتهم المهنية في مجال تخطيط موارد المؤسسات باستخدام تطبيقات (Odoo)، وتعريفهم بأفضل الممارسات لتطبيقها في بيئات العمل المختلفة. وتستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ضمن أنشطة «نادي الفن» جلسة «الرسم على الخشب».

وفيها ستتولى عبير العيداني مهمة تدريب المشاركين على أساليب تحويل الألواح الخشبية إلى قطع فنية باستخدام ألوان الأكريليك، بينما سيشرف خبراء استوديو «ميداف الإبداعي» على ورشتي «مجلة الرخام» و«صمم صندوق ذكرياتك»، في حين سيقدم الفنان مجدي الكفراوي في مكتبة حتا العامة ورشة «فن الألوان الأساسية» التي تركز على طرق دمج الألوان تمهيداً لإنشاء لوحات فنية مبتكرة.