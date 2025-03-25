شرطة أبوظبي تشارك بمعرض «الابتكار» في «مؤسسة زايد العليا»



شاركت لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في فعالية معرض الابتكار الذي نظمته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تزامناً مع الشهر الوطني للقراءة 2025. واشتملت المشاركة على تعريف الزوار بأهداف اللجنة ومبادراتها، ومن بينها مبادرة «امنح كتابك حياة جديدة»، والتي تسعى إلى تبني عادة القراءة كممارسة يومية لتنمية القدرات الفكرية والمعرفية واللغوية، وجرى توزيع عدد من إصدارات شرطة أبوظبي بهدف نشر ثقافة المطالعة والتحفيز على القراءة والمعرفة.



وأوضح الرائد أحمد عبد الله المهيري، نائب رئيس لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي، أن اللجنة ناقشت مع الزوار أهمية القراءة ودورها في زيادة المعرفة وباعتبارها واحداً من المحفزات على الفكر الهادف ومواجهة التحديات عن علم ومعرفة، وأهميتها في رقي الشعوب وتطوير المجتمعات.



وأكد المهيري اهتمام شرطة أبوظبي سنوياً بالمشاركة في الشهر الوطني للقراءة من خلال تعزيز مهارات القراءة للمنتسبين من خلال إقامة الفعاليات الثقافية والملتقيات والمجالس المعنية بالقراءة، ودعمها للقراءة والتشجيع على المشاركة الإيجابية في مسيرة الثقافة بالدولة، وإتاحة الفرصة للمبدعين والموهوبين في المجالات الثقافية بنشر إبداعاتهم. ولفت إلى الحرص على تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسة زايد العليا والاهتمام بأصحاب الهمم وتشجيعهم على مبادراتهم المتميزة المرتبطة بالقراءة والمعرفة وتعريفهم بمبادرات اللجنة.