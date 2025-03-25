ندوة الثقافة والعلوم تكرّم ناصر عراق

كرمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، الروائي والكاتب الصحفي المصري ناصر عراق، تقديراً لجهوده خلال مسيرته الإعلامية والأدبية في الإمارات، وذلك بمناسبة تقاعده وتحضيره للعودة إلى وطنه الأم (مصر). حضر اللقاء بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ود. صلاح القاسم، المدير الإداري، ود. سعيد حارب، ود. عبدالخالق عبدالله، ود. عبدالرزاق الفارس.

والفنان خالد الجلاف، وجمع من الإعلاميين والمهتمين. استهل بلال البدور الجلسة، بكلمة قال فيها إن عودة ناصر عراق لوطنه الأم سيكون على أمل اللقاء الدائم وليكون ممثلاً لمجلة «حروف عربية» في مصر، ليكسبها رصيداً جديداً في التعرف على مصر والخطاطين والكتاب المتخصصين في فن الخط العربي.

بدوره، أشاد علي عبيد الهاملي، بعمل وعطاء ناصر عراق ومهنيته العالية الذي جمع بين صنوف الإبداع المتنوعة.