السماء من كُثبان مليحة.. بعدسة القاسمي

قام موقع ومجلة «ناشيونال جيوغرافيك» العربية، بنشر صورة مميزة حازت في الآونة الأخيرة على انتشار واسع عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بين عشاق التصوير الفلكي وهُواته والمهتمين بتفاصيله.

الصورة الليلية التي التقطها المصور الفلكي الإماراتي «يوسف أحمد القاسمي» وأعدَّها بمساعدة صديقه المصور «عبدالله الحتاوي» في كثبان «مليحة» بإمارة الشارقة في دولة الإمارات، في أكتوبر 2024، نرى فيها صديقَيّ يوسف يجلسان على الرمال لتناول القهوة العربية والتسامر، وقد بدت السماء صافية خلفهما وهي مُرصّعة بالنجوم يتوسطها مُذنّب تسوتشينشان - أطلس C/2023 A3 في لحظة نادرة لأول زيارة مرئية له للأرض، المُذنّب تم اكتشافه في أوائل العام 2023 وبلغت ذروة وضوحه المرئية من الأرض خلال أكتوبر الماضي، عندما تم التقاط هذه الصورة البارعة.

كمٌ كبير من التساؤلات والدهشة أحاطت بالصورة وبمصداقية تكوينها ومعلوماتها، ليقوم يوسف بالتوضيح بقوله: «الصورة كانت حية مباشرة للتكوين الأرضي بتعريض 5 ثوانٍ، والمُذنّب من خلفهم ولكن بشكلٍ خافت، ومن أجل إبرازه بشكل واضح تم وضع الكاميرا في نفس اللحظة على جهاز التراكر «مُتتبّع النجوم» لتصوير المذنب بتعريضٍ زمني طويل يصل إلى 30 ثانية».

وخلال مشاركته في المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2025» في الشارقة، قال يوسف: «منطقة مليحة في إمارة الشارقة، تعتبر موقعاً مثالياً لرصد الظواهر الفلكية بفضل انخفاض التلوث الضوئي وصفاء الأجواء فيها».

وأضاف: «من بين أفضل المناطق للتصوير الفلكي في الإمارات أيضاً، منطقة «رزين» في أبوظبي، حيث حصلت على التصنيف الثاني في مستوى التلوث الضوئي، ما يجعل سماء المنطقة في غاية الصفاء والوضوح، وهي وجهة مثالية لمحترفي التصوير الفلكي».

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