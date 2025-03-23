تعاون بين «جائزة الفجيرة» و«الإمارات للتصوير»

وقعت جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي، التي تنظمها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وجمعية الإمارات للتصوير الضوئي، مذكرة تعاون بينهما، في المجالات المشتركة. شهد توقيع مذكرة التعاون الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وذلك بحضور جاسم العوضي، رئيس لجنة تحكيم الجائزة وفاطمة يوسف، منسق عام الجائزة.

ووقع المذكرة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والمشرف العام على الجائزة، وسليمان بن عيد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتصوير الضوئي.

وأكد ناصر اليماحي أن جمعية الإمارات للتصوير الضوئي تعد من الجهات الرائدة في هذا الفن بالدولة، وأن جائزة الفجيرة الدولية للتصوير الضوئي ستستفيد من خبرات الجمعية الوطنية، مما يسهم في رفع مستوى الجائزة وتعزيز تميزها بما يتماشى مع النهضة الفنية والمعرفية لدولة الإمارات. من جانبه، أشاد سليمان بن عيد الحمادي بجائزة الفجيرة للتصوير الضوئي، مؤكداً دورها الفاعل في نشر الثقافة الفنية المرتبطة بالتصوير، واهتمامها البارز في استكشاف التراث المحلي واستخراج الجوانب الفنية المميزة من خلال الصور الضوئية.