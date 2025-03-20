معهد دبي القضائي يطلق مبادرة «مجتمعنا يقرأ»

انطلاقاً من التزامه بالمساهمة في نشر المعرفة القانونية في المجتمع، أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق مبادرة «مجتمعنا يقرأ» في إطار فعاليات الشهر الوطني للقراءة وتزامناً مع «عام المجتمع». ويسعى المعهد من خلال المبادرة إلى تشجيع الأفراد على القراءة، بما يعزز الوعي الثقافي ويسهم في بناء مجتمع ركيزتهُ المعرفة، انطلاقاً من إيمان المعهد بأهمية القراءة كأداة أساسية لتنمية الفكر والإبداع، وتعزيز النماء والترابط المجتمعي.

وتهدف مبادرة «مجتمعنا يقرأ» إلى تحقيق أهدافٍ استراتيجية تتواءم مع رؤية معهد دبي القضائي من خلال تعزيز الثقافة القانونية والقضائية، والتشجيع على القراءة وتوسيع آفاق المعرفة القانونية عبر كتب متخصصة في القانون والقضاء. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة التعلم المستمر وترسيخ عادة القراءة بين القانونيين والمعنيين بالسلطة القضائية والمهتمين بالقانون، ما يفضي إلى تطوير مهاراتهم ومعارفهم، فضلاً عن ترسيخ القيم القانونية والأخلاقية من خلال طرح كتب تُعنى بمفاهيم النزاهة والعدالة في الممارسة القانونية والقضائية.

كما تتضمن المبادرة مسابقةٍ تحفز أفراد المجتمع القانوني على القراءة والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الثقافية، وستعتمد مسابقة «مجتمعنا يقرأ» على إطلاق أربعة إصدارات خلال العام، بحيث يتم نشر الإصدار في نهاية كل ربع سنة تحت شعاراتٍ مستلهمة من المناسبات الوطنية. وسيطلق الإصدار الأول في نهاية الشهر الجاري تزامناً مع الشهر الوطني للقراءة وعام المجتمع، تحت عنوان «قانون القراءة»، وستطرح مسابقة للقراءة وتقدم جوائز للفائزين عبارة عن مجموعة من إصدارات المعهد القيمة.

وتعكس مبادرة «مجتمعنا يقرأ» التزام معهد دبي القضائي بتسهيل وصول الجمهور إلى المؤلفات والموارد المعرفية القانونية، وتمكين الأفراد من فهم حقوقهم وواجباتهم بصورةٍ وافية، تجسيداً لرسالة المعهد كمؤسسة رائدة للتعليم والتدريب القانوني وصرح لإثراء المعرفة. وتسهم المبادرة أيضاً في تعزيز التلاحم المجتمعي عبر أنشطتها التفاعلية، تماشياً مع مستهدفات «عام المجتمع»، ومواءمةً مع نهج الدولة في ترسيخ مكانتها كحاضنةٍ للفكر والثقافة ونموذجٍ رائد في التنمية المستدامة المتمحورة حول الإنسان.