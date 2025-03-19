«أبوظبي للغة العربية» ينظم «نبضات شعرية»

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، أخيراً، أمسية رمضانية بعنوان «نبضات شعرية»، احتفاءً بيوم الشعر العالمي، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، استضاف خلالها الشاعرة إلهام آل ربيعة، والشاعر عبد العزيز باروت، ورافقتهما في العزف على آلة العود الفنانة الإماراتية شمسة الجسمي.

وفي الأمسية، التي نظمها المركز بالتعاون مع بيت العائلة الإبراهيمية في جزيرة السعديات، قدمت آل ربيعة في مستهل الأمسية، التي أدارتها الشاعرة لمياء الصيقل، باقة من أجمل قصائدها التي طافت بالحضور على مساحات من عذوبة الكلمات، مؤكدة أن أجمل القصائد التي كتبتها كانت في حب الوطن، ثم أنشدت قصيدة حملت عنوان «البيت متوحد»، قالت فيها:

«حيّ المسا بلون السما وريحة أحباب

حيّ الوطن ياللي جمعنا برحابه»

وواصلت آل ربيعة تقديم قصائدها التي لاقت استحساناً من قبل الجمهور، إذ أبدعت بقصيدة عاطفية حملت عنوان «توارت الأحلام».

واختتمت آل ربيعة مشاركتها في الأمسية بقصيدة بعنوان: «درب مهذب» قالت فيها:

«يا ما على شوفك انا حلمت

ظامي وله برتشف من ماك»

وقدم باروت مجموعة من قصائده التي جمعت بين الوطنية والعاطفية، واستهل النصف الثاني من الأمسية بقصيدة وطنية حملت عنوان: «عاصمة الحضارات» أهداها إلى العاصمة أبوظبي.