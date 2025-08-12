«عزيمة بلا حدود».. مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تحتفي بأصحاب الهمم

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، عن إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي الدولية الأولى من نوعها، بعنوان «عزيمة بلا حدود»، وذلك بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي (هيبا).

تهدف هذه المسابقة العالمية، المفتوحة أمام جميع المصورين المحترفين والهواة من مختلف الخلفيات، إلى الاحتفاء بأصحاب الهمم حول العالم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم، وتغلبهم على التحديات، ومساهماتهم الفاعلة في المجتمع، بالإضافة إلى إلهام الآخرين، من خلال عزيمتهم وروحهم الإيجابية.

وتعكس هذه المبادرة رؤية دولة الإمارات في تعزيز الشمولية، وتوفير بيئة مُمكّنة، تُتيح للجميع المشاركة الفاعلة في المجتمع، بغض النظر عن الفروقات الجسدية أو الذهنية.

وتسعى المسابقة إلى تمكين المصورين من أصحاب الهمم، واكتشاف مواهبهم، ومنحهم فرصة لعرض أعمالهم على منصة عالمية مرموقة، تفتح أمامهم آفاقاً مهنية ومجتمعية جديدة.

وبدأ تقديم المشاركات أمس (11 أغسطس)، ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل. وسيقوم فريق من لجنة التحكيم الفنية في جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بمراجعة المشاركات، واختيار الصور الفائزة، التي سيتم الإعلان عنها خلال حفل خاص في اليوم الختامي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم، والمقرر إقامته من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. وتقدم المسابقة جوائز نقدية قيمة، وشهادات تقدير من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، تقديراً لأعمال المصورين الفائزين.

علي بن ثالث: المسابقة تعزز الأمل لدى أصحاب الهمم وتصقل مواهبهم الفنية وتدعم قدرتهم على التعبير الإبداعي

وقال علي خليفة بن ثالث الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»: «نفخر بشراكتنا في هذا الحدث الملهم، الذي يحمل بُعداً إنسانياً وتنموياً عميقاً، ويهدف إلى تعزيز أدوات الأمل والمرونة لدى أصحاب الهمم، وصقل مواهبهم الفنية، ودعم قدرتهم على التعبير الإبداعي، بما يسهم في تعزيز اندماجهم في المجتمع».

وأضاف: «إن دعم وتمكين أصحاب الهمم، هو أحد المحاور الأساسية في رؤية «هيبا»، والتي نستلهمها من مؤسسها، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي يواكب باهتمام تطور أعمال الجائزة».

وقال غسان سليمان الرئيس التنفيذي لمعرض إكسبو أصحاب الهمم: «أتوجه بالشكر لفريق جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، على دعمهم الفني والمعنوي الكبير لهذه المسابقة. نحن فخورون بهذا التعاون، الذي يجسد رؤية دولة الإمارات نحو عالم أكثر شمولاً وتقديراً لأصحاب الهمم وعائلاتهم حول العالم».

وأردف: «نطمح لأن تتحول «عزيمة بلا حدود»، إلى منصة عالمية، تحتفي بجمال القصص اليومية لأصحاب الهمم، وأدعو الجميع للمشاركة في هذه المسابقة المفتوحة، وأنا واثق بأنها ستلقى صدى إيجابياً واسعاً لدى المؤسسات المحلية والدولية، لأنها تسلط الضوء على تطلعات أكثر من 1.3 مليار شخص من أصحاب الهمم حول العالم، أي ما يمثل حوالي 45 ٪ من سكان العالم مع أسرهم ومجتمعاتهم».