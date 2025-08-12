2000 نشاط إبداعي لـ «الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة» خلال النصف الأول من 2025

وأكدت الحملة، الممتدة على مدار العام، أهمية القراءة بوصفها أداة فاعلة لتجسيد مبادئ «عام المجتمع»، حيث هدفت إلى تمكين اللغة العربية، كمكون أصيل لهوية المجتمع المعبّر عن تراثه وقيمه، وترسيخ ثقافة القراءة، وزيادة شغف المجتمع بها، وتشجيع الأجيال الجديدة على تبنّي القراءة كعادة يومية، توسّع آفاقهم، وتُنمي مواهبهم.
ونجحت الحملة من خلال فعالياتها، بما فيها برامج الدورة 34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي استقبل 2350 رحلة مدرسية، في إبراز أهمية القراءة، ودورها في التنمية الفردية والمجتمعية.
وقال سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «نجحت الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، في استيفاء مؤشرات الأداء المستهدفة، وحققت أهدافها الرامية إلى جعل القراءة عادةً مستدامة في حياة المجتمع».
وأضاف: «بعد 6 شهور من الأنشطة النوعية التي غطت تقريباً قطاعات العمل والحياة كافة، تواصل الحملة مسيرتها حتى نهاية العام الجاري، بباقة متجددة ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات».