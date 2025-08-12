مكتبة محمد بن راشد تخصّص للشباب 18 ألف كتاب تجمع بين الترفيه والتعليم

ساهمت مكتبة محمد بن راشد، منذ افتتاحها، في قيادة حراك معرفي وثقافي مُلهم، مع التركيز على الشباب والأطفال، حيث أصبحت اليوم تُشكّل منبراً فاعلاً ورائداً يعزّز حضور المعرفة ويغذّي شغف القراءة والإبداع لدى الأجيال الصاعدة، من خلال مكتباتها التخصصية، وفي مقدمتها مكتبة الشباب، بالإضافة إلى برامجها وفعالياتها المتنوعة التي توفّر بيئة محفّزة تجمع بين الترفيه والتعليم، وتشجّعهم على اكتساب المهارات وتوسيع مداركهم.

وفي اليوم العالمي للشباب، تبرز مكتبة الشباب كنافذة معرفية مُلهمة لليافعين والشباب بين 12 و18 عاماً، حيث صُمّمت لتلبّي اهتمامات هذه المرحلة العمرية الحيوية وتحفّز شغفهم بالمعرفة والاكتشاف.

وتسهم المكتبة في بناء جسر بين الحاضر والمستقبل، كما تُشكّل اليوم منبراً معرفياً فريداً يخاطب فئة عمرية تُعدّ الركيزة الأساسية لمجتمعنا ومستقبله، وفضاءً حياً ينبض بالحركة الفكرية، والتفاعل التقني، والتحفيز الثقافي، موجَّهاً نحو بناء جيل واعٍ يمتلك أدوات المعرفة والابتكار.

وتقدّم مكتبة الشباب محتوى يتناسب مع خصوصية هذه المرحلة العمرية، التي تتميّز بتغيّرات سريعة في الاهتمامات والاحتياجات المعرفية، عبر منهجية تنسجم مع أنماط التعلّم الحديثة، ومجموعة واسعة من المواد الأدبية، والعلمية، والفنية، التي تراعي التنوّع الثقافي واللغوي للفئة المستهدفة.

كما تتبنّى المكتبة أساليب حديثة في إثراء المحتوى، تشمل الوسائط الرقمية والأنشطة التفاعلية، لتُشكّل جسراً بين المعرفة الأكاديمية والفضول الطبيعي لدى الشباب.

وتحتوي مكتبة الشباب على أكثر من 18 ألف كتاب متنوّع، يشمل الروايات، والمغامرات، والخيال العلمي، والعلوم الاجتماعية، والفنون، والتقنية، والقصص المصوّرة والمانجا، والفيزياء، والكيمياء، والرياضيات، وعلم الفلك، والأدب العالمي والأمريكي، بعدة لغات، من بينها العربية، والإنجليزية، والفرنسية، واليابانية، والكورية، والتاميلية، بالإضافة إلى لغات أخرى، لتُشكّل اليوم مصدراً غنياً يُسهم في تشكيل وعي معرفي متكامل لدى هذه الفئة.

وتولي المكتبة أهمية كبيرة لتوفير بيئة تعليمية وتجريبية متطوّرة، حيث جُهّزت المساحات بمنافذ طاقة، وشبكة واي فاي عالية السرعة، وأجهزة حاسوب حديثة، بالإضافة إلى طابعة ثلاثية الأبعاد وأدوات رقمية أخرى تدعم البحث العلمي والمشاريع الدراسية، ما يُتيح للشباب العمل على مشاريعهم وتطوير مهاراتهم التقنية، فضلاً عن تشجيعهم على التعلّم الذاتي بمرونة.

وقد صُمّمت مكتبة الشباب لتكون متاحة للجميع، بمن في ذلك أصحاب الهمم، مع توفير مساحات مخصّصة للكراسي المتحرّكة، ومرافق ملائمة لضمان تجربة زيارة متكاملة ومريحة للجميع.

الأكثر قراءة واستعارة

تُظهر رفوف مكتبة الشباب في مكتبة محمد بن راشد تنوّعاً غنياً يعكس اهتمامات الجيل الجديد، إلا أن أكثر الكتب قراءة وطلباً هي الروايات والقصص الخيالية والمصوّرة، التي تجمع بين المتعة والمعرفة في آنٍ واحد.

تحظى سلسلة هاري بوتر بشعبية واسعة، خاصة جزء (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) إلى جانب كتب رولد دال مثل (The BFG) و(Charlie and the Chocolate Factory)، التي ما تزال تُحفّز خيال القرّاء الصغار.

كما تبرز أعمال الكوميكس والمانجا بين الخيارات المفضّلة، ومنها Captain Underpants، وBig Nate and Friends، وسلاسل يابانية شهيرة مثل Death Note وFullmetal Alchemist وPokemon Adventures.

ومن بين الكتب الأكثر استعارة في مكتبة الشباب، تبرز عناوين أدبية ومعرفية متنوّعة مثل جزيرة الكنز تأليف روبرت لويس ستيفنسن، وروبنسون كروزو تأليف دانيل ديفو، وشيفرة دافنشي للناشئة تأليف دان براون، وموبي ديك تأليف هيرمان ملفل.

كما تميّزت مغامرات شارلوك هولمز تأليف آرثر كونان دويل، والفرسان الثلاثة تأليف ألكسندر دوما، بإقبال واسع من محبّي الغموض والتاريخ.

وفي الجانب الثقافي والمعرفي، أبدى القرّاء اهتماماً بكتب مثل أساطير وحكايات شعبية: قصص لليافعين تأليف جوين جونز، والحائزون جائزة نوبل، وسلسلة ما وراء الطبيعة: روايات الغموض بقلم الدكتور أحمد خالد توفيق، بالإضافة إلى كتاب السيارات وتطوّرها (Cars) بتعريب محمد جمال قبيعة، الذي يلقى رواجاً لدى محبّي التكنولوجيا والهندسة.

تسعى مكتبة الشباب إلى تحفيز العقل وتوسيع مدارك الشباب من خلال تنظيم ورش عمل وفعاليات دورية، تشمل لقاءات مع كتّاب وشخصيات مؤثّرة، وجلسات قراءة نقدية، ونقاشات تفاعلية تُعزّز من مهارات التفكير الناقد والحوار البنّاء.

كما تقدّم المكتبة أنشطة فنية وأدبية وعلمية تهدف إلى تعزيز الإبداع والابتكار، ومنح الشباب فرصة للتعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار في أجواء حيوية محفّزة.

عضوية 5 سنوات

يمكن لعشّاق القراءة من فئة الشباب وغيرهم من الفئات العمرية، التسجيل في عضوية مكتبة محمد بن راشد لمدة 5 سنوات، ضمن نظام يضمّ ستة أنواع من العضويات المصمّمة لتلبية احتياجات متنوّعة.

وتوفّر العضوية الأساسية المجانية إمكانية الوصول إلى الكتب والمجلات والأجهزة المتاحة داخل المكتبة، في حين تتيح عضوية الأطفال استعارة الكتب والاستفادة من قواعد البيانات.

أما عضوية الأفراد والطلبة، فتشمل جميع مزايا العضوية الأساسية، إلى جانب إمكانية استعارة الكتب والوصول إلى الموارد الإلكترونية.

كما تتيح العضوية الرقمية الاستفادة من المحتوى الرقمي فقط. ويحظى كبار المواطنين وأصحاب الهمم بمزايا إضافية، مثل أولوية استخدام غرف الاجتماعات وفترات استعارة أطول. وتقدّم عضوية المؤسسات خدمات مصمّمة خصيصاً لتلبية متطلّبات الجهات المختلفة.