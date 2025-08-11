فن إحياء الصور الأسطورية

نرى في الصورة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي المحترف في فريق باريس سان جيرمان، وعلى الجانب الآخر نجم تشيلسي الموهوب كول بالمر.
تقارير إعلامية وصفت الصورة بأنها «تظهر الجانب الحضاري والطبيعي لمنطقة مانهاتن الشهيرة بمدينة نيويورك الأمريكية».
صحيفة «ريكورد» البرتغالية كشفت أن صورة اللاعبين في ناطحة سحاب هي بمثابة إعادة تجسيد صورة شهيرة قديمة تعود إلى بداية ثلاثينيات القرن الماضي.
حيث أعاد اللاعبان تجسيد صورة «غداء على ناطحة سحاب» التي تم التقاطها عام 1932 أثناء بناء مركز روكفلر، وعلى ارتفاع 850 قدماً (260 متراً تقريباً) أثناء بناء الطابق الـ 69 من المبنى وفق موقع (rockefellercenter) الأمريكي.
علقت الصحيفة: أعاد ديمبيلي وبالمر إحياء تلك اللقطة الأيقونية بأسلوب عصري بوجود مجسم كأس العالم للأندية بوصفه العنصر الرئيسي في المشهد.
