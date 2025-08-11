فن إحياء الصور الأسطورية

الصورة التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية لأول بطولة موسعة من كأس العالم للأندية، أثارت الدهشة والاستغراب والكثير من التساؤلات حول مدلولها والمغزى منها.

نرى في الصورة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي المحترف في فريق باريس سان جيرمان، وعلى الجانب الآخر نجم تشيلسي الموهوب كول بالمر.

نشاهد في الصورة، ديمبيلي وبالمر جالسين على جسر حديدي أعلى بناية بمركز «روكفلير» الشهير ويتوسطهما مجسم كأس العالم للأندية.

تقارير إعلامية وصفت الصورة بأنها «تظهر الجانب الحضاري والطبيعي لمنطقة مانهاتن الشهيرة بمدينة نيويورك الأمريكية».

صحيفة «ريكورد» البرتغالية كشفت أن صورة اللاعبين في ناطحة سحاب هي بمثابة إعادة تجسيد صورة شهيرة قديمة تعود إلى بداية ثلاثينيات القرن الماضي.

حيث أعاد اللاعبان تجسيد صورة «غداء على ناطحة سحاب» التي تم التقاطها عام 1932 أثناء بناء مركز روكفلر، وعلى ارتفاع 850 قدماً (260 متراً تقريباً) أثناء بناء الطابق الـ 69 من المبنى وفق موقع (rockefellercenter) الأمريكي.

علقت الصحيفة: أعاد ديمبيلي وبالمر إحياء تلك اللقطة الأيقونية بأسلوب عصري بوجود مجسم كأس العالم للأندية بوصفه العنصر الرئيسي في المشهد.

الصورة الأصلية والتي يصفها المصورون بـ«الأسطورية» في عالم التصوير، نرى فيها 11 عاملاً يجلسون على عارضة فولاذية معلقين في الهواء من دون أي وسيلة حماية أو تأمين، وهم يتناولون الطعام أثناء فترة استراحتهم.

هذا النوع من المنشورات يعتبر درساً فوتوغرافياً مهماً في توجيه أنظار العالم إلى قصة قديمة من خلال متابعتهم لقصة حديثة مشوقة.



فلاش

على مقياس ريختر.. الصورة قادرة على إحداث مستويات مختلفة من الضجيج

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae