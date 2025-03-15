«الشارقة القرائي» يكرّم مبدعي أدب الأطفال

يواصل «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» في الفترة من 23 أبريل المقبل حتى 4 مايو المقبل في «مركز إكسبو الشارقة»، استقبال طلبات الترشح لـ«جائزة الشارقة لكتاب الطفل» و«جائزة الشارقة للكتاب الصوتي» و«جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية» حتى 31 مارس الحالي.

وتكرّم الجوائز الثلاث، التي يبلغ مجموعها 110 آلاف درهم، وتحتفي بأدب الأطفال وكتبهم، كتّاب الأطفال وتشجعهم على إنتاج أعمال أدبية ذات جودة عالية تثري مكتبة أدب الطفل في الوطن العربي والعالم وتسهم في تعزيز وعي الطفل وإثراء ذائقته الأدبية وتنمية مواهبه وقدراته الفكرية.

وتقدم «جائزة الشارقة لكتاب الطفل» جوائز مالية يبلغ مجموعها 60 ألف درهم وتتوزع بالتساوي على الفائزين في كل فئة من فئاتها الثلاث «كتاب الطفل باللغة العربية» للفئة العمرية 4-12 عاماً، و«كتاب اليافعين باللغة العربية» للفئة العمرية 13-17 عاماً، و«كتاب الطفل باللغة الإنجليزية» للفئة العمرية 7-13 عاماً.

وتستهدف الجائزة دور النشر ومؤلفي النص التحريري وفناني النص البصري وتشمل الشروط العامة للجائزة أن تكون الأعمال المشاركة متفردة وجديدة في موضوعاتها وألا يكون قد مر عامان على إصدار الطبعة الأولى من الكتاب المشارك من تاريخ الدورة الحالية كما تقبل الطبعة الأولى فقط من الكتاب ولا يسمح بمشاركة المؤلف الفائز بالجائزة في نفس المجال قبل مرور سنتين على فوزه.

وتخصص «جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية» جائزة مالية قدرها 20 ألف درهم للفائز وإصدار الكتاب الفائز وتسويقه على المستوى العالمي ترجمة لسعيها إلى تحقيق هدف نبيل وهو مساعدة الأطفال المكفوفين وضعاف البصر على قراءة الكتب التي يقرؤها نظراؤهم المبصرون.

وتتضمن معايير المشاركة استخدام الرسوم اللمسية البارزة التي تعتمد طرقاً عدة ومختلفة لنتوء الأشكال وتجسيدها وتلصيق تلك الرسوم وتثبيتها بطريقة سليمة وكتابة النص بحروف كبيرة وواضحة ومتباينة وبطريقة برايل مع مراعاة سهولة فتح الكتاب وتصفحه بسلاسة وسهولة القراءة اللمسية دون عوائق في مسار اللمس، بالإضافة إلى تلبية الشروط والمعايير العامة للمشاركة في «جائزة الشارقة لكتاب الطفل».

وتقدم «جائزة الشارقة للكتاب الصوتي» جوائز مالية مجموعها 30 ألف درهم تُقسم بالتساوي على الفائز في كل فئة من فئتي الجائزة «أفضل كتاب صوتي باللغة العربية» و«أفضل كتاب صوتي باللغة الإنجليزية» وتواكب الجائزة التقدم التكنولوجي المعاصر في قطاع كتاب الطفل غير التقليدي وتكرم الأعمال المتميزة بشرط تلبية المعايير العامة للمشاركة في «جائزة الشارقة لكتاب الطفل».