هانز زيمر يحتفي بقوة السينما

تعاون مميز جديد يربط الملحن العالمي هانز زيمر الحاصل على جائزتَي أوسكار بدبي، حيث سيبدع الفنان العالمي في سياق هذا التعاون لحناً حصرياً لـ«فوكس سينما»، بهدف تطوير هوية صوتية تعزز الترابط مع جمهور ومحبي السينما.

وسيعمل هانز على إبداع مقطوعة فريدة تحتفي بقوة فن السينما. ويذكر أن هانز زيمر ألّف خلال مسيرته بعض أشهر مقطوعات الموسيقى التصويرية وأكثرها تأثيراً في عصرنا الحالي، ويمتلك في سجله أكثر من 500 مشروع في مختلف أنواع الوسائط. وحصل هانز على جائزتَي أوسكار، وثلاث جوائز غولدن غلوب، وخمس جوائز غرامي، وجائزة الموسيقى الأمريكية، وجائزة توني، إضافة إلى ستة ترشيحات لجائزة إيمي.

وتلعب الموسيقى دوراً حاسماً في التجربة السينمائية، إذ تعمل على بناء روابط دائمة بين الجماهير واستحضار المشاعر التي تولّدها السينما بأسلوب مميز عبر الثقافات والأجيال.

من خلال دمج الألحان الأوركسترالية مع التأثيرات الموسيقية للمنطقة، ستلقى مقطوعة هانز صدى واسعاً عند جمهور السينما المتنوع ومتعدد الثقافات.