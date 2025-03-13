وزارة الثقافة تعلن برنامج الشهر الوطني للقراءة 2025

أعلنت وزارة الثقافة برنامج الأنشطة الثقافية والمعرفية التي تنظمها مؤسسات الدولة بمناسبة الشهر الوطني للقراءة 2025 في شهر مارس الجاري، والذي يعد من أبرز المبادرات الثقافية التي تبرز رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تعزيز ثقافة العلم والمعرفة، وتوفير البنية التحتية والبيئة المثلى لبناء مجتمع معرفي متطور.

جاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي عُقد في مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، بحضور كل من مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، وشذى الملا الوكيلة المساعدة لقطاع الهوية الوطنية والفنون بالإنابة، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة، والدكتورة أمل القحطاني مديرة إدارة الدعم والتطوير المدرسي في وزارة التربية والتعليم، وخولة المجيني المنسقة العامة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وأسماء المطوع رئيسة ومؤسسة صالون الملتقى الأدبي وشيخة المطيري، أمينة السر العامة في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. ويتضمن برنامج الفعاليات مجموعةً متنوعة من الأنشطة الثقافية والمعرفية التي تقيمها الوزارات والجهات المحلية وجمعيات النفع العام في هذا الشهر.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «يجسد الشهر الوطني للقراءة الرؤية طويلة الأمد لدولة الإمارات في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والثقافة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يبرز هذا الحدث التزام الدولة تعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع. ويأتي برنامج فعاليات الشهر الوطني للقراءة في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز مكانة القراءة أداة أساسية للتنمية الثقافية والمعرفية، وتماشياً مع مساعي الدولة لترسيخ القراءة وسيلة للتقدم الثقافي والمعرفي انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار والثقافة».