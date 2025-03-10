«قايلة جوازات دبي» على «الأولى».. معارف وقيم تراثية

للموسم الثالث على التوالي، تنفرد إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ببث برنامج «قايلة جوازات دبي» بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حيث يتم بث البرنامج طيلة شهر رمضان المبارك من الساعة 14:00 إلى 16:00، ويقدمه سالم محمد.

ويستضيف البرنامج في موسمه الثالث مجموعة من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، حيث يسعى إلى التعريف بدور هذه الجهات في المساهمات المجتمعية والجهود المبذولة في تحسين الأداء الحكومي.

ويركز البرنامج على مواضيع مثل «التميز الحكومي»، «تطوير الخدمات»، «التحول الرقمي»، و«تصفير البيروقراطية»، كما يسلط الضوء على التعاون القائم بين الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي والجهات الحكومية الأخرى في إطار دورها التكاملي لخدمة المجتمع وتعزيز الكفاءة الحكومية.

ويعمل البرنامج على إبراز دور المجتمع في تعزيز التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية، وتحفيز المواطنين والمقيمين على المشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين الحياة اليومية في الدولة.

كذلك يستضيف البرنامج عدداً من المسؤولين الحكوميين ليتحدثوا عن أهمية «التميز في العمل الحكومي»، وكيفية تحقيق التطوير المستمر في الخدمات، بما يواكب تطلعات المجتمع، ويناقش المسؤولون الاستراتيجيات المتبعة لتبني ثقافة التميز والابتكار في العمل الحكومي، وكيفية توفير بيئة تشجع على تحسين الأداء وتسهيل الإجراءات بما يحقق رضا المتعاملين ويرتقي بجودة الخدمات.

ويضيء «قايلة جوازات دبي» أيضاً على أهمية التعاون المستمر بين الهيئات والمؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام في تقديم خدمات متميزة للمجتمع، حيث يسهم الإعلام في نقل الرسائل الحكومية بشكل فعال ويساعد على نشر الوعي حول المبادرات والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، مما يعزز التواصل بين الحكومة والجمهور، حيث يعد هذا التعاون ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية وتحقيق النجاح في تنفيذ المشاريع الحكومية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المجتمع. وفي إطار المسؤولية المجتمعية، يسلط البرنامج الضوء على دور الجهات الحكومية في تفعيل مشاركتها المجتمعية وتعزيز المسؤولية تجاه المجتمع.

فالمسؤولية المجتمعية تعد ركيزة أساسية في تطوير البرامج والمبادرات التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته. كما أن المسؤولية المجتمعية تساهم في تعزيز قيمة التعاون بين الأفراد والمؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع. و

في سياق تقديم خدمات متميزة للمستمعين، يقدم برنامج «قايلة جوازات دبي» مجموعة من الجوائز النقدية اليومية القيمة، بالإضافة إلى جائزة يومية بقيمة عشرة آلاف درهم تمنح لفائز واحد، وجائزة خاصة حيث يجري السحب على سيارة في حلقة كل يوم خميس، كما سيتم إجراء سحب على سيارة في نهاية شهر رمضان المبارك، مما يضيف طابعاً مميزاً للبرنامج ويعزز تفاعل الجمهور.