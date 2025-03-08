معرض فني إماراتي يقترح حلولاً معمارية لإنتاج الغذاء في الصحراء

ثمّن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، إسهامات المرأة الإماراتية في مواصلة مسيرة النجاح، ودورها البارز في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً، وخاصة في المحافل الدولية.

وستقدم الأستاذة الجامعية والمعمارية عزة أبوعلم في الجناح الوطني لدولة الإمارات معرض «على نار هادئة» الذي يقترح حلولاً معمارية لإنتاج الغذاء مصممة خصيصاً للبيئات الصحراوية، وذلك في المعرض الدولي التاسع عشر للهندسة المعمارية الذي سيقام من 10 مايو إلى 23 نوفمبر المقبل في مدينة البندقية في إيطاليا.

وصرحت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، قائلة: «إن تعيين الأستاذة الجامعية والمعمارية عزة أبوعلم قيمة فنية مشرفة على الجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض الدولي التاسع عشر للعمارة في بينالي البندقية في إيطاليا، يبرز أهمية دور المرأة الإماراتية في مجال العمارة والفنون».

وأضافت ليلى بن بريك: «يأتي هذا الاحتفاء تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، وتأكيداً لأن المرأة نصف المجتمع، وأن دعمها أولوية لدى الجناح الوطني لدولة الإمارات وذلك في الوقت الذي تشهد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تألقاً لافتاً للمرأة الإماراتية والمقيمة في مختلف المجالات، حيث تبرز إبداعاتها في الفنون والثقافة والعلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال» .

وتتمثل رؤية الجناح الوطني لدولة الإمارات - بينالي البندقية في تسليط الضوء على القصص غير المروية حول الفنون والعمارة من دولة الإمارات من خلال مشاركته في معارض الفنون والعمارة الدولية التي ينظمها بينالي البندقية. وتزامناً مع المعارض الوطنية التي تقام في بينالي البندقية، يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات مع المجتمعات المحلية بدولة الإمارات في دعم نمو القطاعات الثقافية والإبداعية المحلية.

وذلك من خلال «برنامج التدريب في البندقية» السنوي، إضافة إلى تنظيم برامج عامة وخلق فرص عمل مهنية. ويعتبر الجناح الوطني لدولة الإمارات مؤسسة مستقلة غير ربحية، وتتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مهام المفوّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية بدعم من وزارة الثقافة.