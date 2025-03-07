«دبي للثقافة» تنال شهادة آيزو «نظام إدارة الذكاء الاصطناعي»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حصولها على شهادة الآيزو (ISO 42001:2023) في نظام إدارة الذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك أول جهة حكومية في دبي تحقق هذا الإنجاز، وأول مؤسسة تعمل في مجال الثقافة والفنون عالمياً تحصل على هذه الشهادة عبر «LRQA»، ويأتي ذلك في إطار التزام الهيئة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في التنفيذ المسؤول والتحسين المستمر لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتماشى مع أهداف «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031»، الرامية إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة.

واستحقت الهيئة هذه الشهادة بعد نجاحها في تحقيق الامتثال للقوانين والسياسات والتشريعات الخاصة بأنظمة إدارة الذكاء الاصطناعي في الدولة، ومن بينها:«سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي» الصادرة عن مركز دبي للأمن الإلكتروني، والسياسات ذات الصلة بالأمن السيبراني، وكذلك استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية واللوجستية اللازمة لتنفيذ وتشغيل وتحسين نظام إدارة الذكاء الاصطناعي، وتحديد أهداف خاصة بإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحديثها باستمرار لتتوافق مع التوجهات الحكومية، إضافة إلى جهودها في رفع مستوى الوعي لدى فرق عملها وتطوير مهاراتهم في تشغيل وأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقاته.

تميّز

وأشار منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة»، إلى أن هذا الإنجاز يمثل تقديراً للجهود التي تبذلها الهيئة في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يرفع من قدراتها على مواكبة المتغيرات السريعة في هذا المجال ويرسخ جاهزيتها للمستقبل.

وقال: «تفرد «دبي للثقافة» بالحصول على شهادة «الآيزو» في سياسة نظام إدارة الذكاء الاصطناعي، ويعكس جهودها في تحقيق طموحات دبي المستقبلية، ويبرز تميزها في هذا المجال على المستوى المحلي والعالمي، بجانب اهتمامها بتبني الحلول المبتكرة واستثمار الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعاتها الحيوية، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في كافة عمليات الذكاء الاصطناعي، والالتزام بخصوصية وأمن البيانات والممارسات الأخلاقية في تطوير وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي، ما يعزز كفاءة الأعمال فيها وجودة المخرجات وتطوير آلياتها بشكل مستمر».