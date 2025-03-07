إصدارات «دبي للكتابة» الجديدة ترسّخ الاستدامة

ضمن سلسلة الكتب العلمية التي يصدرها برنامج دبي الدولي للكتابة التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أطلق البرنامج، في سياق مخرجات ورشة الترجمة، مجموعة جديدة من الإصدارات العلمية بالنسخ العربية، قام بإعدادها الفريق العلمي في دار نشر «ماكاو غروب».

تضمنت المجموعة كتاب «الطريق إلى حياة عضوية»، والذي ترجمته إلى العربية مريم محمود سعد، حيث يتناول أضرار الاستخدام المتزايد لمبيدات الآفات والأسمدة الكيميائية على الصحة العامة والبيئة، إذ إن هذا الأمر أفرز تطوير مفهوم «الزراعة العضوية»، الذي برز بقوة في السبعينيات من القرن الماضي، وهو يشجع على اعتماد أسلوب حياة طبيعي عبر استخدام المنتجات العضوية، التي تسهم في تقليل الغازات الدفيئة (مثل ثاني أكسيد الكربون)، فالزراعة العضوية تتطلب طاقة أقل من الزراعة التقليدية، وتساعد في الحفاظ على المادة العضوية في التربة، وتعزز دورة العناصر الغذائية، وتقلل من تآكل التربة والجريان السطحي.

أما الكتاب الثاني فهو «الطقس المتطرف»، والذي نقله إلى العربية معاذ عيون، ويتناول التغيُّر المناخي والكوارث الطبيعية، مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات والزلازل والأعاصير، والارتباط الوثيق بين الاحتباس الحراري والأحداث المناخية المتطرفة. ويبين الكتاب أنه أصبحت الكوارث الطبيعية التي كانت تقع كل مئة عام متكررة الحدوث، وأكثر شدة، ما يزيد من الأضرار والتدمير الناتج عنها، ويؤدي إلى جفاف التربة والنباتات ونقص المياه.

ويحمل الكتاب الثالث عنوان «ترشيد استهلاك الطاقة»، إذ يُسلط الضوء على مصادر الطاقة غير المتجددة مثل: الفحم والنفط، والمصادر المتجددة مثل: الطاقة الشمسية والرياح، والآليات المطلوبة لضمان استدامة الطاقة، والحد من الآثار البيئية، وترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل الاعتماد على المصادر غير المتجددة. ويستعرض سُبل الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، التي يمكن أن تُساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري.