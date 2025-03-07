فعاليات ثقافية حافلة بقيم الهوية الإماراتية في أبوظبي خلال الشهر الفضيل

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن برنامجها الثقافي الذي يمتد طوال شهر رمضان المبارك، والذي يحفل بالفعاليات والأنشطة وورش العمل، ويقدم للسكان والزوار تجارب ثرية تحتفي بروح الشهر الفضيل.

تقاليد وإبداعات

وفي إطار التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي لأبوظبي، وتعزيز الإبداع والمشاركة المجتمعية، تقدم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامجاً متنوعاً يسلط الضوء على تقاليد الإمارة وفنونها والأدب الإماراتي وتراثها على مستوى فنون الطهي. وتتيح هذه الأنشطة والفعاليات، التي تتنوع بين سرد القصص الغامرة أو المناقشات المحفزة للتفكير أو ورش العمل التطبيقية، الفرصة للزوار للتواصل مع جوهر شهر رمضان بطرق وأساليب هادفة لا تُنسى.

ومن بين الفعاليات والأنشطة: هريس رمضان، في واحة العين، في كل جمعة خلال شهر رمضان، وذلك إحياءً لعادة تحضير طبق الهريس في شهر رمضان الفضيل في بيوت الشيوخ وأهل الخير، وتوزيعه على الجيران والأقارب والمحتاجين.

15 مارس

وهناك أيضاً، فعالية قبل السحور، التي تقام في بيت محمد بن خليفة، كل عطلة نهاية الأسبوع لغاية 15 مارس، في مدينة العين، حيث يمكن الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المبهجة مع الأهل والأصدقاء، مع أمسيات النغم من الساعة 8 مساءً حتى 1 صباحاً، بما في ذلك الليلة الإماراتية: «سيفه، عصا، وسمع» في 2 مارس، الليلة السورية: «تكات سورية» في 7 مارس.

وهناك أيضاً مجموعة متنوعة من الفعاليات الأخرى، بينها: بطولات الجاهلي للألعاب الشعبية، وفعاليات حصن الظفرة، وليالي رمضان في القرية التراثية، وغيرها الكثير.