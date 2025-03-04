74 ألف زائر لمهرجان دار الزين في العين

اختتم مهرجان دار الزين 2025 فعالياته بنجاح مستقطباً أكثر من 74 ألف زائر في حديقة الجاهلي بالعين، استمتعوا على مدار 10 أيام ببرنامج حافل بالمغامرات والفعاليات الترفيهية والأنشطة العائلية والتحديات الشائقة وغيرها من التجارب المستوحاة من روائع الطبيعة الخلابة والحياة البريّة، فضلاً عن أشهى المأكولات المحلية والعالمية.

ويُعد مسار تحدي العقبات أحد أبرز تجارب هذه الدورة من المهرجان، حيث تنافس المشاركون من العائلات والأصدقاء في أنشطة التسلق والتأرجح التي شجعتهم على بذل قصارى جهدهم لتخطي جميع التحديات، وتحقيق الفوز في هذه المغامرة المستوحاة من الغابة. وشكّلت حديقة الألعاب المطاطية مساحةً مسليةً للأحبة الصغار، إذ شهدت إقبالاً ملحوظاً من الأطفال الذين أطلقوا العنان لطاقاتهم وخاضوا تجربةً ممتعةً مع أنشطة القفز والتسلّق والانزلاق على مسارات اللعب المطاطية، وذلك وسط أجواء مفعمة بالمرح والحيوية.

واحتضنت حديقة المغامرات تجارب الانزلاق الحر وجدار التسلق والقفز الحر ولعبة الوسادة الهوائية، حيث تنافس المشاركون في التحليق فوق أجواء المهرجان على مسارين للانزلاق الحر، والقفز الحر لمسافة 10 أمتار، والقفز من ارتفاع 3 أمتار على وسادة هوائية عملاقة.

واستمتع عشاق كرة القدم كذلك بمجموعة كبيرة من الأنشطة الرياضية والمنافسات الحماسية، بما فيها بطولات كرة القدم الخماسية، ومباريات جمعت الأطفال والكبار، وغيرها من التحديات الكروية. وكانت ورشة عمل كرة القدم مع نجم اليوتيوب الشهير SV2 من الإضافات الجديدة والمميّزة في المهرجان هذا العام، حيث استقطبت عشاق كرة القدم، الذين حضروا جلسة تدريب حصريّة مع SV2 لصقل مهاراتهم. ومنح الحدث زواره فرصة اكتشاف مجموعة كبيرة ومختارة من العروض الترفيهية والأنشطة الحيّة، علاوة على تذوق باقة من أشهى المأكولات والنكهات من 18 مطعماً محلياً و3 مطاعم عالمية.