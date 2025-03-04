«دبي للإعلام» تحتفي بـ«عام المجتمع» عبر أوبريت «مجتمعنا في رمضان»

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إنتاج الأوبريت الغنائي الرمضاني «مجتمعنا في رمضان»، والذي يأتي في إطار سعيها للمحافظة على تميزها النوعي واستجابتها لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل الإعلام صوتاً يعكس نبض المجتمع الإماراتي.

وأكدت سارة الجرمن، رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام»، أن المؤسسة تسعى إلى تقديم محتوى فني واجتماعي يعكس الصورة الحقيقية لمجتمع الإمارات على اختلاف شرائحه وفئاته العمرية، مع التركيز على الأسرة.

وقالت: «في كل عام، يضيف الأوبريت الرمضاني نكهة خاصة إلى خارطة برامجنا خلال الشهر الفضيل، حيث يجمع الكبار والصغار في عمل فني متكامل يجسد مراحل مختلفة من تاريخ دبي، وقد اخترنا هذا العام، أن يكون الأوبريت معبّراً عن مظاهر احتفال المجتمع بشهر رمضان خلال الثمانينيات، والتي تعد مرحلة مفصلية تزامنت مع تشييد برج راشد، الذي شكّل نقطة تحول في مسيرة دبي نحو العالمية». لافتةً إلى أن العمل يسلّط الضوء على التقاليد الرمضانية الأصيلة، بدءاً من احتفال الأهالي برؤية الهلال، ومروراً بمظاهر الصيام والتقاليد الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك الفترة.

رؤية فنية

وتولى الشاعر عادل خزام، مدير إدارة دعم المحتوى في «دبي للإعلام» مهمة التأليف الفني للأوبريت وصياغة رؤيته الفنية، حيث سبق لخزام الحصول على مجموعة متنوعة من جوائز الموسيقى في مهرجانات مسرح الطفل، كما فاز أوبريت «رمضان في دبي» الذي قدمه العام الماضي بجائزة الشراع الفضي في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون.

وفي هذا الإطار، أشار خزام إلى أن الأوبريت يتألف من سلسلة لوحات فنية متتابعة، تبدأ بمشهد رؤية الهلال والاحتفال به في براحة الفريج، حيث تتجمع العائلات والأطفال لاستقبال الشهر الفضيل.

يعقب ذلك دخول شخصية «أبو طبيلة»، التي تحمل بعداً تراثياً عميقاً، لينتقل العمل بعدها إلى لوحة الأطفال وهم يقودون دراجات هوائية ويمضون في طريقهم لسماع صوت مدفع الإفطار، في تجسيد فني للتقاليد الرمضانية المتوارثة، منوهاً إلى أن الأوبريت يتناول أيضاً مشاهد من حياة الأمهات والفتيات أثناء ذهابهن إلى الأسواق، إلى جانب لوحة فنية خاصة ببرامج قناة «سما دبي» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، قبل أن يُختتم العمل بمشهد احتفالي كبير يجسّد أجواء العيد.

وسيتم بث الأوبريت مع بداية أولى أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر، وذلك على قناة «سما دبي»، إضافة إلى جميع حسابات قنوات وإذاعات «دبي للإعلام» الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشارك في بطولة الأوبريت الغنائي نخبة من الممثلين، من أبرزهم الفنان مرعي الحليان والفنان عبدالله زيد والفنانة أشجان، إلى جانب مجموعة من مذيعي قنوات «دبي للإعلام» من بينهم: ليلى المقبالي وعبدالله إسماعيل وميثاء محمد وأحمد الفلاسي، إضافة إلى مجاميع من الأطفال والشباب والكبار، حيث قام المخرج أسامة الشرقي بتوظيفهم في مشاهد رائعة تمزج بين اللمسات الكلاسيكية والعصرية، فيما تولى الملحن خالد ناصر وضع الرؤية الموسيقية لفقرات الأوبريت، وقدمها بأسلوب مميز يجمع بين الغناء والإيقاعات التعبيرية.