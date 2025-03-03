أحمد بن مسحار: «الشهر الوطني للقراءة» يعكس اهتمام الإمارات بالمعرفة

أكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، أن الشهر الوطني للقراءة، مناسبة بارزة تُجسّد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ القراءة ركيزة مستدامة للتنمية. وتابع بتصريح خاص بمناسبة الشهر الوطني للقراءة 2025: يبرز الحدث مكانة القراءة في الدولة باعتبارها محركاً للابتكار والتقدم وأداة لاستشراف الفرص وصناعة المستقبل ومواكبة تطلعات الدولة نحو الريادة والتميز.

وتجسِّد الفعاليات والأنشطة بالدولة على امتداد هذا الشهر، النهج الوطني الراسخ لتعزيز الإقبال على القراءة كونها وسيلة رئيسة لاكتساب العلم والمعرفة وتطوير الوعي الثقافي والفكري، استلهاماً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف: نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، حرصنا على الإسهام في جميع الجهود والمبادرات الكفيلة بترسيخ ثقافة القراءة.