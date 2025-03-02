رمضان في دبي.. أجواء ترفيهية وتجارب ثقافية استثنائية

تطلق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حزمة من الأنشطة والفعاليات بالتزامن مع حملة رمضان في دبي بتنظيم براند دبي الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقديم مجموعة من التجارب والفعاليات التي تحتفي بالترابط المجتمعي وتجسد روح وقيم الشهر الفضيل، وذلك من 1 وحتى 30 مارس الجاري.

واحتفالاً بهذا الوقت المميز من العام، أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً حافلاً بالتجارب الغنية التي تجمع السكان والزوار معاً للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والثقافية، والأسواق الموسمية، وتجارب تناول الطعام المتنوعة على الإفطار والسحور، وعروض الألعاب النارية في عطلات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى عروض التجزئة الحصرية التي تقام بالتزامن مع تمديد ساعات عمل مراكز التسوق، وعروض خاصة تقدمها الفنادق والمعالم السياحية في جميع أنحاء المدينة والتي تفتح أبوابها أمام الزوار طوال اليوم.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تحتضن دبي ما يقرب من 200 جنسية، وتعتبر وجهة عالمية للاحتفالات الرمضانية التي تمزج بين الثقافة والتقاليد الإسلامية والتجارب الفريدة من نوعها في مختلف أنحاء المدينة.

وسيوفر برنامج هذا العام فرصاً رائعة للسكان والزوار للتجمع والاحتفال بهذه الفترة المميزة من العام من خلال الوجهات الخارجية الاستثنائية، وعروض التسوق الحصرية، والفعاليات الترفيهية والثقافية المذهلة، فضلاً عن العروض التي لا تقبل المنافسة من الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية ذات المستوى العالمي في دبي».

وأضاف: «تلبي الاحتفالات الاستثنائية احتياجات الجميع، سواء أكانوا يسعون للاحتفال بشهر رمضان المبارك أو لاستكشاف المدينة خلال هذه الفترة الرائعة من العام. ومع اعتدال الطقس في دبي، تزداد الأجواء روعة، ويحظى الجميع بفرصة مثالية للاحتفال بشهر رمضان المبارك في هذه المدينة المتميزة التي تفتح أبوابها أمام الجميع».

عروض الألعاب النارية

وتتألق المدينة خلال شهر رمضان مع عروض الإضاءة والألعاب النارية المبهرة والفعاليات الثقافية والترفيهية المميزة والمفاجآت المبهجة. وتقام عروض الألعاب النارية المقدمة من مجموعة الزرعوني يوم السبت من كل أسبوع، حيث تقام في منطقة السيف يومي 1 و 8 مارس، يليها دبي فستيفال سيتي مول يوم 15 مارس، قبل أن يقام العرض الختامي في جزيرة بلوواترز وذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس يوم 22 مارس.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بالعروض الثقافية والترفيهية المتجولة مثل «بو طبيلة»، بالإضافة إلى عروض عازفي العود والقانون خلال عطلات نهاية الأسبوع في منطقة السيف، وذا أوتلت فيليدج، وجزيرة بلوواترز، ومردف سيتي سنتر، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وقرية حتا التراثية. وتحتفي الأسواق الرمضانية في دبي بالثقافة والمأكولات والمجتمع، وتقدم تجارب تسوق وهدايا لا تنسى طوال الشهر الكريم.

وتقدم الدورة الأولى من فعالية «رمضان آت ذا بارك» هذا العام احتفالات مميزة على مسرح زعبيل من 6 وحتى 23 مارس، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025 «عام المجتمع». وسيستمتع سكان المدينة وزوارها بتجربة إفطار وسحور رائعة تضم مجموعة واسعة من المأكولات المتنوعة، والعروض الترفيهية المبهرة في أجواء خارجية ممتعة.

وتقام فعالية حي رمضان في مدينة إكسبو دبي حتى 27 مارس، وتتضمن أنشطة ثقافية مميزة، بالإضافة إلى ركوب الجمال، والفعاليات الترفيهية، وتناول الطعام تحت قبة ساحة الوصل. وتقدم فعالية روائع رمضان في القرية العالمية تجربة تسوق رمضانية نابضة بالحياة من خلال 30 جناحاً تضم أكثر من 3500 متجر تسلط الضوء على التقاليد الغنية لأكثر من 90 ثقافة مختلفة. وتعود الدورة الثالثة من سوق رمضان في تراس بلازا الشهير في جميرا أبراج الإمارات، حيث يمكن للجميع الدخول مجاناً طوال فترة إقامة السوق الذي يستمر من 8 وحتى 23 مارس، والذي يقدم مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية، وتجارب التسوق.

خيارات ومأكولات

تقدم وجهات تناول الطعام المتنوعة في دبي تشكيلة واسعة من المأكولات المحلية والأطباق العالمية خلال شهر رمضان المبارك، ويشمل ذلك مجموعة من خيارات الإفطار والسحور اللذيذة التي تلبي احتياجات الجميع.

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بالإفطار والسحور مع مجموعة من الخيارات التي تناسب الجميع في المطاعم والخيام الرمضانية التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة وتعكس أجواء الاحتفال بالشهر الكريم.

ويعود مهرجان شارع المأكولات في رمضان في دورته الثالثة ليحول منطقة الكرامة إلى مركز نابض بالحياة للثقافة والمأكولات من 6 حتى 23 مارس.

وتقدم فعالية ليالي رمضان في حتا، التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، تجربة لا تنسى للأصدقاء والعائلات وعشاق الطعام والرياضة من يوم 5 وحتى 15 مارس، وذلك من خلال مزيج رائع من الفنون التقليدية، وتجارب التسوق، والمسابقات الممتعة، مع إطلالة رائعة على جبال الحجر من الساعة 9 وحتى 11 مساءً خلال أيام الأسبوع.

كما تقدم منتجعات حتا تجربة تخييم فاخرة لا مثيل لها تحت أضواء النجوم، مع إمكانية إشعال النيران والشواء، والوصول غير المحدود إلى 18 نشاطاً خارجياً متنوعاً، وتخفيضات حصرية على التجديف بقوارب الكاياك، وركوب الدراجات الجبلية، وخيارات الإفطار والسحور.

وتقدم الأسواق ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة مجموعة من العروض الحصرية للبيع بالتجزئة خلال شهر رمضان المبارك، وتظل جميعها مفتوحة وتعمل كالمعتاد خلال النهار مع تمديد ساعات العمل إلى أوقات متأخرة من الليل، حيث تجمع بين الفعاليات الترفيهية والعروض الحصرية من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي لا غنى عنها، بالإضافة إلى الجوائز الضخمة التي يتم تقديمها داخل مراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة، وسيحصل المتسوقون على 10 أضعاف الاسترداد النقدي عبر تطبيق شير، إلى جانب فرصة ربح جائزة أسبوعية تشمل نقاط شير بقيمة 50000 درهم، عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات، أو سيتي سنتر مردف، أو سيتي سنتر ديرة، ومسح فاتورة الشراء عبر التطبيق.

وتجمع فعالية رمضان في فستيفال باي التي تقام في دبي فستيفال سيتي مول، بين الثقافة، والترفيه، والتسوق يومياً من الساعة 6 مساءً وحتى منتصف الليل، وذلك من خلال متاجر التجزئة الموسمية، وشاحنات الطعام، والفعاليات الترفيهية، والأنشطة الثقافية. ويمكن للمتسوقين أيضاً الاستمتاع بالعديد من التجارب المذهلة في ابن بطوطة مول، وسيركل مول، وميركاتو، وتاون سنتر جميرا، وسيتي ووك.

وتستعد مجموعة دبي للمجوهرات لإطلاق حملة إشراقة رمضان في مختلف أنحاء المدينة مع تشكيلة رائعة من المجوهرات وعروض حصرية من المتاجر المشاركة.

وتساعد العروض الحصرية من فنادق دبي العائلات والأصدقاء على قضاء المزيد من الوقت معاً، والاستمتاع بتخفيضات حصرية وباقات خاصة لتناول الطعام خلال شهر رمضان. وتشمل الفنادق التي تقدم تجارب وعروضاً وقوائم طعام خاصة خلال الشهر الكريم منتجع الحبتور جراند أوتوغراف كوليكشن، ومنتجع ومتنزه الألعاب المائية لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، ومنتجع روضة بيتش، وفندق ستوديو إم أرابيان بلازا، وفندق سويس أوتيل الغرير، وغيرها.

وتستضيف المدينة مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع الأعمار خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن لعشاق المسرح حضور عرض الدراما والكوميديا العربي «مجدرة حمراء» على مسرح جميرا زعبيل سراي يوم 7 مارس. ويقدم الكاتب المسرحي اللبناني الشهير يحيى جابر مسرحيته الفردية الممتعة التي تحمل عنوان «شو منلبس» في جميرا زعبيل سراي يوم 9 مارس.

ولجميع عشاق الفنون في رمضان هذا العام، يعتبر «السركال أفينيو» الوجهة المثالية مع برنامجهم الرمضاني «خروج عن النسق» الذي يشجع سكان المدينة وزوارها على التأمل من خلال الشعر، وفنون الأداء، والأفلام، والمسرح. وتعود فعالية ليالي رمضان في مركز جميل للفنون إلى المدينة مجدداً من 14 حتى 16 مارس لتقدم مجموعة متنوعة من ورش العمل الجذابة، والأنشطة العملية، والمعارض الفنية.

وتستقبل فعالية ليالي رمضان في متحف الشندغة الزوار من جميع الأعمار لتسليط الضوء على التقاليد والثقافة المحلية من 14 حتى 23 مارس. ويستضيف متحف الاتحاد ورشتي عمل تفاعليتين، يأخذان الحضور في رحلة عبر تاريخ وفن الحناء واستكشاف حرفة الورق المصنوع يدوياً.