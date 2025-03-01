مبادرات «محمد بن راشد للمعرفة» تثري مشروعات القراءة والثقافة وتواكب التحولات المعرفية

تواصل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تعزيز رصيد نجاحاتها وأدوارها التنويرية والتنموية والفكرية بوصفها مؤسسة معرفية تتحمل مسؤوليات نوعية في مسارات التطور والتنمية المجتمعية، محالياً وعربياً وعالمياً، بفضل مناهج واستراتيجيات عملها الغنية بقيم النماء والتقدم والتركيز على المعرفة والعلم كونهما أساسي النهوض والارتقاء.

وفي ضوء فعالياتها العرفية والثقافية وبرامجها الفكرية، تنهض المؤسسة في السياق، بأدوار محورية في نشر المعرفة والقراءة ضمن مجتمع الإمارات بشكل خاص، من خلال مجموعة فعاليات ملهمة تثري وتعزز معها مبادرات الدولة الخاصة بنشر القراءة والمعرفة، ومن بينها شهر القراءة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تؤمن بأن المعرفة هي الأساس لبناء الإنسان وصياغة مستقبل مستدام، حيث تُعد القراءة ركيزة جوهرية لهذه الرؤية، ومفتاحاً لتعزيز الابتكار والريادة الفكرية. ومن هذا المنطلق، يمثل شهر القراءة مناسبة وطنية تجسد هذا الالتزام الراسخ، وتسهم في ترسيخ عادة القراءة وتحفيز مجتمعاتنا إلى التعلّم المستدام، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمنارة للمعرفة على المستوى العالمي.

وأضاف جمال بن حويرب: «القراءة ليست مجرد وسيلة لاكتساب المعلومات، بل هي جسر للتواصل بين الحضارات، وأداة لصقل الفكر، ومصدر للإلهام والإبداع. لذلك، نحرص في المؤسَّسة على إطلاق وتنفيذ مبادرات ومشروعات نوعية تواكب التحولات المعرفية والرقمية، وتصل إلى جميع شرائح المجتمع، بهدف خلق بيئة معرفية داعمة ومحفزة، تُسهم في تمكين الأجيال القادمة من التميز والابتكار».

وأشار إلى أن «مركز المعرفة الرقمي» يمثل نموذجاً رائداً في هذا الاتجاه، حيث يوفر منصة متطورة تتيح للمستخدمين الوصول إلى آلاف الكتب والمراجع والمقالات العلمية والبحوث في أي زمان ومكان، ما يعكس التزام المؤسَّسة بتوفير أدوات المعرفة المتجددة التي تلبي احتياجات العصر الرقمي.

كما شدد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، على الدور المحوري لـ«برنامج دبي الدولي للكتابة» في اكتشاف وصقل المواهب الأدبية، عبر ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تمكين الكُتَّاب الواعدين من أدواتهم وتعزيز الإنتاج الأدبي العربي، بما يُرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للإبداع. وفي السياق ذاته، تبرز مبادرة «استراحة معرفة» كمحطة حوارية تجمع المثقفين والكُتَّاب ومحبي القراءة لتبادل الأفكار وتعميق الفهم، بينما تواصل مبادرة «بالعربي» جهودها لتعزيز مكانة اللغة العربية وحضورها في الفضاءين المحلي والعالمي، دعماً لهويتنا الأصيلة وتراثنا الحضاري.

واختتم جمال بن حويرب حديثه بالتأكيد على التزام المؤسَّسة واستدامة جهودها لمواصلة تطوير استراتيجيات مبتكرة لنشر المعرفة، وترسيخ ثقافة القراءة كأساس للتقدم، مع توفير حلول معرفية متطورة، تواكب تطلعات المستقبل، وتسهم في بناء مجتمع معرفي عالمي قائم على الابتكار والإبداع.