«مكتبات الشارقة» تنظم ندوة «الجذور الأدبية» أولى فعاليات مئويتها

أطلقت «مكتبات الشارقة العامة»، أول من أمس، أولى فعاليات احتفالها بمرور مئة عام على تأسيسها بتنظيم ندوة بعنوان «الجذور الأدبية»، استضافت خلالها أميرة بوكدرة، رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، الشريك المؤسس في مكتبة ومنشورات دار غاف، بهدف تسليط الضوء على جهود الشارقة في جعل الأدب والمعرفة جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع، إلى جانب عقد ورشة تفاعلية حول «أساليب الكتابة الإبداعية»، قدمها الكاتب عبدالهادي تقي، بمنتدى الطلاب بجامعة الشارقة.

حضر الندوة خميس سالم السويدي، المستشار في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وإيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، والدكتورة أمينة المرزوقي، نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والطلاب.

وأوضحت أميرة بوكدرة أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضع أسساً متينة لنشر المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة في الشارقة، منوهة بجهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، التي قدّمت مشاريع رائدة لدعم الناشرين الإماراتيين وتعزيز صناعة النشر محلياً وعالمياً.

وأشادت بوكدرة بالبيئة الثقافية التي أرسى دعائمها صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال الفعاليات والمبادرات الكبرى، والتي جعلت الشارقة حاضنة للكاتب والناشر والقارئ والأسرة، وأسهمت في تصدير الثقافة الإماراتية إلى العالم، منوهة بمبادرة «مكتبة لكل بيت».