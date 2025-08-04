إبداعات ظافر وعماد.. على جواز السفر السعودي

كم هو إنجاز عظيم أن تجد مجموعة من الصور التي خرجت من ذاكرة كاميرتك، لتدخل ضمن ذاكرة وطنك الرسمية والشعبية، فتجد كل فرد ينتمي لهذا الوطن يمتلك نسخة من إبداعاتك الفوتوغرافية فائقة الروعة والدلالات والمعاني.

هذا ما حصل مع المصور السعودي ظافر الشهري، الذي تم اختيار مجموعة من صوره لمعالم المملكة العربية السعودية، بجانب بعض أعمال زميله عماد الحسيني، لتزين صفحات جواز السفر السعودي الجديد.

بدأ ظافر التصوير في سن صغيرة، وبدت عليه علامات النبوغ المبكر، وكان لـ«ابن الطائف» قصة مع «مدينة الورد الطائفي»، فقلبه معلق بها، وصورته الشخصية على وسائل التواصل هي صورة الورد الطائفي، الذي يسعد كل موسم بتصويره.

اهتم ظافر بالبيئة السعودية، وبدأ بحصد الجوائز حتى لحظة تكليفه بمشروع جواز السفر، الذي اعتبره اختباراً حقيقياً لمسيرته، فهناك منافسة مع مجموعة كبيرة، حسب شروط صعبة، وبالفعل تم اختيار 4 أعمال له على صفحات الجواز السعودي.

يقول ظافر في تصريح لـ«المجلة»: «من المشاريع التي أفتخر فيها كثيراً أن يصبح أحد أعمالي على وثيقة رسمية يحملها كل مواطن.

كان حلماً قديماً أن يكون لي عمل يتداول بشكل كبير بين الناس، وتحقق ذلك في مشروع جواز السفر».

المصور عماد الحسيني، الذي بدأ مشواره مع التصوير قبل 14 عاماً، اعتبر أن هذا الإنجاز هو شرف لأي مصور، وحلم لم يصدق أبداً أنه يمكن أن يصبح حقيقة، قائلاً: «أتشرف وأفخر بوجود صور تشرفت بتصويرها للحرمين الشريفين في صفحات الجواز السعودي الجديد، ليحملها أكثر من 20 مليون مواطن سعودي حول العالم».



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