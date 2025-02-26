برامج مشوقة وفواصل رمضانية على أثير «دبي» و«نور دبي»

محسن حسن: الدورة الرمضانية تعكس التزام «دبي للإعلام» بتقديم محتوى غني ومتجدد قادر على مواكبة تطلعات المستمعين

سلامة السويدي: خريطة برامج إذاعة دبي في الموسم صممت بحرفية عالية تضمن تلبية اهتمامات الجمهور وتطلعاته

أحمد الكتبي: باقة من البرامج على إذاعة «نور دبي» تتضمن محتوى شاملاً وتعكس إيقاع الحياة اليومية

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بإذاعتي «دبي» و«نور دبي»، التي تتضمن باقة مميزة من البرامج الجديدة، إلى جانب مواسم متجددة من البرامج التي حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة وحققت نجاحاً لافتاً بفضل قدرتها على التفاعل مع الجمهور، وإبراز ما تتميّز به دبي من مظاهر رمضانية، ونقل ما تشهده الإمارة من فعاليات طوال شهر رمضان المبارك، والتي تجسّد القيم المجتمعية والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

ويأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية «دبي للإعلام» الهادفة إلى تقديم محتوى تفاعلي وترفيهي يلبي اهتمامات المستمعين.

محتوى غني ومتجدد

وفي هذا السياق، أكد محسن حسن، مدير إدارة الإذاعات في «دبي للإعلام»، أن الدورة البرامجية الرمضانية لهذا العام تعكس التزام المؤسسة بتقديم محتوى إعلامي غني ومتجدد، قادر على مواكبة تطلعات المستمعين خلال الشهر الفضيل.

وقال: «تطل إذاعتا «دبي» و«نور دبي» بدورة برامجية متجددة، تقدم مزيجاً من البرامج الاجتماعية والإنسانية والترفيهية التي تسلط الضوء على القيم التي تميّز المجتمع المحلي، ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه «دبي للإعلام» على الساحة المحلية، ويبرز سعيها المتواصل للنهوض بالقطاع الإعلامي في الدولة والمنطقة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لصناعة وإنتاج المحتوى».

وأشار إلى أن الدورة تتضمن برامج متميزة تجمع بين الفائدة والترفيه، وتقدم تجربة إعلامية متكاملة، من خلال اعتمادها على التفاعل المباشر مع المستمعين، ما يعزز روح المشاركة والتواصل الإيجابي مع الجمهور.

وأشار أحمد الكتبي، مدير إذاعة نور دبي، إلى أهمية البرامج التي تبثها الإذاعة طوال الشهر الكريم.

وقال: «يمتاز شهر رمضان بأجوائه الإيمانية، وقد سعينا في «نور دبي» إلى تقديم باقة من البرامج المتميزة التي تعكس روح الشهر الفضيل وتخاطب مختلف شرائح المجتمع.

حيث تتضمن محتوى شاملاً، بدءاً من البرامج الدينية التي تسلط الضوء على القيم الإسلامية بأسلوب عصري، وصولاً إلى البرامج الاجتماعية التي تناقش قضايا المجتمع، وتعكس إيقاع الحياة اليومية بأسلوب متجدد وقريب من الناس».

تعزيز القيم الإيجابية

ومن جانبها، أشارت سلامة السويدي، مديرة إذاعة دبي، إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة استثنائية لتعزيز القيم الإيجابية لدى جمهور الإذاعة، التي تتميز بتجددها وقدرتها على مخاطبة مختلف شرائح المجتمع بأسلوب سلس.

وقالت: «تم تصميم خريطة برامجنا لهذا الموسم بحرفية عالية، لضمان قدرتها على تلبية اهتمامات الجمهور وتطلعاته.

وحرصنا فيها على منح المستمعين مساحة واسعة للحوار والمشاركة الفعالة، وهو ما يتماشى مع توجهات مؤسسة دبي للإعلام في تقديم محتوى غني ومتنوع يعكس نبض دبي وحياتها اليومية، وما تتميز به من أجواء خاصة طوال أيام الشهر الكريم».

وسيشهد أثير إذاعة «نور دبي» بث 13 برنامجاً متنوعاً، تحمل الكثير من الفائدة لمستمعي الإذاعة، الذين سيكونون على مدار أيام الشهر الفضيل على موعد مع البرنامج الاجتماعي «رحلة الصائم»، الذي تُركّز فيه ميرهان الدسوقي على دعم المرأة وتمكينها من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وذلك من خلال تقديم نصائح اقتصادية متنوعة حول التدبير المالي والأسري خلال رمضان.

إثراء المعارف

كما يتولى أحمد الكتبي تقديم برنامج المسابقات «عشرون ثانية»، حيث يختبر معلومات المستمعين في مجالات اللغة، والأدب، والتاريخ، والعلوم، وغيرها، ما يُثري معارفهم.

فيما يسعى الدكتور بسام درويش عبر برنامجه «بلسم» إلى تعزيز صحة الصائمين، من خلال تقديم إرشادات حول التغذية الصحية، وطرق إدارة الأمراض والوقاية منها.

ويواصل الإعلامي راشد الخرجي تقديم البرنامج الاجتماعي المعروف «البث المباشر»، حيث يستمع فيه إلى آراء المستمعين واقتراحاتهم وملاحظاتهم، ويعمل على معالجتها من خلال عرضها على الجهات الحكومية المختصة في دبي، ما جعل البرنامج منبراً للتواصل وإيجاد حلول لمختلف القضايا.

مشاريع تنموية وإنسانية

ويستعرض أحمد الزاهد في برنامجه الإنساني «دروب العطاء» أهم وأبرز المشاريع التنموية والإنسانية داخل وخارج الدولة، الهادفة إلى دعم المحتاجين وإلهامهم بالأمل والعطاء.

في حين يسلّط محمد الظفري الضوء على المبادرات الإنسانية الإماراتية عبر برنامجه «إمارات الخير»، التي تهدف إلى دعم الفئات المحتاجة وتعزيز التضامن المجتمعي.

بينما يستعرض كفاح الكعبي وخالد المهيري أبرز الفعاليات الرمضانية التي تشهدها الدولة، وذلك من خلال فقرات برنامج «شهر الخير»، الذي يُبرز الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تعكس التقاليد الإماراتية الأصيلة.

كما تعود الإعلامية هدى الفهد في برنامجها «ذكريات الأيام» خلال شهر رمضان المبارك، لتأخذنا في رحلة مليئة بالحنين إلى أجمل لحظات الشهر الفضيل.

وتستمع إلى ذكريات المستمعين والمشاهدين، وتشاركهم أجمل قصصهم الرمضانية التي لا تُنسى.

وتشمل الدورة البرامجية لإذاعة «نور دبي» برنامج «قصة قرار»، الذي يناقش فيه أحمد عبدالكريم قضايا محاكم الأسرة، ويقدّم حلولاً واقعية لتعزيز التفاهم الأسري وتقليل النزاعات، وذلك من خلال دروس مستفادة ونصائح عملية.

كما يروي فضيلة الشيخ محمد حسن الطاهر في برنامجه «حكمة وذكرى» العديد من المواقف المستلهمة من السيرة النبوية الشريفة، مقدّماً من خلالها مجموعة من القيم والدروس الإسلامية.

سيرة عطرة

أما الشيخ خالد إسماعيل، فيسرد عبر «من حياة الصحابة 3» السيرة العطرة للصحابيات وفضائلهن ومواقفهن مع سيدنا محمد، ما يعزّز فهم المستمعين لتعاليم الدين في الحياة اليومية.

كما يقدّم سعود الحمادي عبر «بودكاست رفيع الذكر» شرحاً عن أسماء وصفات النبي ومعانيها، مسلطاً الضوء على أخلاقه ومواقفه العظيمة التي يمكن الاستفادة منها في حياتنا اليومية، وكما يتناول الشيخ خالد آل غريب في برنامج قلب المؤمن كيفية تزكية وسلامة قلب المؤمن ليكون منبعاً للإيمان والخير على ضوء الكتاب والسنة.

ويتناول فضيلة الشيخ عمر سعد في برنامجه الديني «يوم الخلود» تفاصيل يوم القيامة، موضحاً بلغة هادئة ومتّزنة المراحل التي يمر بها الإنسان منذ لحظة البعث وحتى الاستقرار في دار الخلود.

وتتضمن دورة «نور دبي» أيضاً مجموعة من الفواصل الإذاعية المنوّعة، مثل «معاني الأمثال»، «الشهور الهجرية»، «باقي على الإفطار»، «مواقيت الصلاة»، «مساجد دبي»، و«نصائح للصائمين»، وغيرها.

متعة وفائدة

من جهة أخرى، ستطل إذاعة «دبي» خلال شهر رمضان بخمسة برامج متميزة تجمع بين المتعة والفائدة، من أبرزها برنامج «صباح جميل»، الذي تقدّمه سلامة السويدي ولونا غفرة على مدار ساعتين، ويتميّز بتنوّع فقراته التي تشمل سلسلة من الأنشطة والمسابقات التي تتناسب مع أجواء الشهر الكريم.

أما في برنامج «الناس للناس»، الذي يُبثّ برعاية مؤسسة تراحم الخيرية، فيعمل يوسف الحمادي على مدّ يد العون للمرضى المحتاجين الذين يجدون صعوبة في تأمين تكاليف العلاج، حيث يستقبل تبرعات المستمعين عبر المكالمات والرسائل القصيرة التي تصل إلى البرنامج، ليتم توجيهها لاحقاً إلى مستحقيها.

ويناقش محمد عويسي وماجد الجناحي عبر برنامج «عصر السعادة» العديد من المواضيع الاجتماعية بأسلوب خفيف، إلى جانب فقرات المسابقات والترفيه، كما يقومان بنقل الأجواء الرمضانية من مواقع الإفطار والسحور في دبي.

كما يطلّ الإعلامي عبدالله إسماعيل بكامل طاقته الإيجابية وقدرته على التفاعل مع مختلف شرائح المجتمع، عبر برنامج «المندوس»، الذي يُبثّ بالتزامن مع قناة «سما دبي»، ويتميّز هذا البرنامج بأجوائه الترفيهية وتفاعله المباشر مع الجمهور، حيث يواجه المشاركون خلاله تحدياً شيقاً يتمثّل في فتح الصندوق الغامض، بينما يخوض عبدالله معهم مفاوضات تدفعهم للتخلّي عن فرصة اكتشاف الجائزة.

وخلال حلقات البرنامج، الذي حقق نجاحاً لافتاً في المواسم الماضية، يمرّ المتسابقون بتجارب صعبة، ويجدون أنفسهم أمام قرارات مصيرية، خصوصاً عند وصولهم إلى اللحظة الحاسمة بين الاستمرار في التحدي أو الدخول في المفاوضات، ما يضفي على البرنامج طابعاً تفاعلياً مشوقاً وتجربة لا تُنسى.

وعلى مدار أيام الشهر الفضيل، ترافق فاطمة عبدالرحمن وسامر طرابلسي وعبدالله علي مستمعي الإذاعة عبر برنامج «كوكب آخر»، الذي يُعدّ بمثابة سهرة شبابية خفيفة ذات أجواء رمضانية مميزة.

يتم خلاله استعراض الفعاليات والأنشطة التي تشهدها دبي خلال رمضان، كما تتضمّن السهرة استضافة مجموعة من الفنانين، إلى جانب استعراض أخبار المشاهير وغيرها من الفقرات الممتعة.