«سحر الواحات».. بحث عن الكنوز المخفية

صدر حديثاً عن دار كتوبيا للنشر والتوزيع كتاب «سحر الواحات»، من تأليف الدكتور حسين عبدالبصير، ويمثل دعوة إلى اكتشاف الكنوز المصرية المنسية، المتمثلة بالواحات، حيث تنبض خمس واحات بالحياة في قلب الصحراء الغربية، في مصر، تجمع بين عبق التاريخ وسحر الطبيعة وأصالة الإنسان، سحر الواحات تأخذ زائرها في رحلة شيقة عبر «سيوة»، و«البحرية»، و«الفرافرة»، و«الداخلة»، و«الخارجة»، حيث المعابد المدفونة، والينابيع المتدفقة، والعادات المتوارثة منذ آلاف السنين.

والكتاب يتميز بأسلوب علمي مشوّق، ولغة قريبة من القلب، كما يمثل دعوة لاكتشاف كنوز مصر المنسية، والتأمل في الجمال الخفيّ بين كثبان الرمال، التي تختزن الكثير.

رسالة حب

ويمثل الكتاب ما هو أكثر من مجرد دليل جغرافي وتاريخي، بل يسعى إلى أن يكون رسالة حب خالصة، إلى أرض لا تنضب أسرارها.

ومؤلف الكتاب، الدكتور حسين عبد البصير، هو عالم آثار وروائي وكاتب مصري، حاصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة من كلية الآثار بجامعة القاهرة، ودرجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة، وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم، في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، يشغل الآن منصب مدير متحف الآثار بجامعة الإسكندرية، والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، وله عدد كبير من الكتب والمقالات العلمية، والروايات والقصص المشهورة في مجال الآثار، عالمياً ومحلياً.

صدر للدكتور حسين عبد البصير العديد من الكتب، منها «مصر الخالدة.. الماضي والحاضر»، «سحر الصعيد»، «سحر الإسكندرية»، «أسرار الفرعون الذهبي توت عنخ آمون»، «أسرار الملوك والملكات في مصر القديمة»، «موجز الحياة في مصر القديمة»، «كتاب الأسرار»، «قصة الحضارة في أرض مصر».