«المورد» يستكشف «الأرشيف الإبداعي»

يستضيف المورد، المركز العربي لدراسة الفن في جامعة نيويورك أبوظبي، ندوة «الأرشيف الإبداعي» عبر الإنترنت اليوم.

تتعمق الندوة في المواضيع التي طرحتها الفعالية الافتتاحية عام 2024، وتستضيف مجموعة فنانين، تمزج أعمالهم البحث الأرشيفي مع الإبداع الفني، وتعيد تشكيل المواد التاريخية على هيئة أعمال فنية جديدة.

ومن الجدير بالذكر أن الندوة ستتضمن مشاركة عدد من الفنانين، ومنهم عفراء الظاهري من الإمارات، وعبد الله المطيري (الكويت) وأمينة منيا (الجزائر)، في حوارات تتناول ممارساتهم الإبداعية والدور المتطور للأرشيفات في الفن المعاصر.

تعتبر الفعالية مواصلة لحوارات فعالية «الأرشيف الإبداعي الأول: البحث، الأساليب، والممارسات»، في عام 2024 التي جمعت 22 فناناً وعالماً، لمناقشة الأرشيفات كمواقع للتعليم والذاكرة المجتمعية والبحث الإبداعي. تتوفر تسجيلات الندوة الأولى على قناة المورد على تطبيق يوتيوب.

تأسس «المورد» في عام 2021، وهو مركز مكرس للدراسات متعددة التخصصات للفنون البصرية في العالم العربي، كمورد فريد مفتوح الوصول يوفر المورد للباحثين والطلاب والمؤسسات الثقافية وصولاً مجانياً إلى المجموعات الرقمية، مما يوسع نطاق البحث في تاريخ الفن.