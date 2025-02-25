30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في «إكسبوجر»

يشارك اتحاد المصورين العرب في النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2025»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منطقة الجادة، ويستمر حتى 26 من فبراير الجاري، مقدماً صوراً تجمع بين التراث والتكنولوجيا والروح الإنسانية في شهادة حيّة على الإبداع العربي، حيث تلتقي عدسات المصورين لتوثّق مشاهد من التاريخ والثقافة والطبيعة بأسلوب فني يعكس رؤية عميقة وثرية.

وقال أديب شعبان رئيس اتحاد المصورين العرب، إن مشاركة الاتحاد في هذا المهرجان الفريد من نوعه على مستوى العالم تأتي امتداداً لمشاركاته السابقة التي بدأت منذ انطلاق المهرجان، مشيراً إلى أن من يتابع مشاركات الاتحاد السابقة يجد بصمة مميزة لكل مشاركة وإضافة نوعية جديدة غير تقليدية، وذلك في إطار حرص الاتحاد على التجديد ورفض التقليد.

وأوضح أن الاتحاد حرص منذ مشاركته الأولى على اتخاذ شعار واحد وهو «الطريق إلى إكسبوجر»، حتى لا يتم تحديد محور معين أمام المصور، حيث يتم إطلاق العنان لكافة المحاور في ميادين التصوير المختلفة لمن يمتلكون ذائقة بصرية في التصوير.

وأشار إلى أن الاتحاد تلقى 1572 عملاً على مستوى الوطن العربي ومن المقيمين العرب في الدول الأوروبية وأمريكا للمشاركة في «إكسبوجر»، وقامت لجنة الفرز بتصفية تلك الأعمال حتى وصلت إلى 109 أعمال، وفي الفرز الأخير وصل عدد الأعمال الفنية المشاركة إلى 30 عملاً منها أعمال فنية لـ5 مصورين إماراتيين.

وذكر أن الاتحاد اقترح وكنوع من التجديد إضافة نكهة فنية عالية الدقة للعمل الفني التشكيلي أو الخط العربي، حيث تم تحويل الصورة الفوتوغرافية إلى لوحة تشكيلية نابضة بالحياة.