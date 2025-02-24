17 برنامجاً متنوعاً على «إذاعة الأولى» في رمضان

أعلنت إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن البرامج والفواصل التي تم تخصيصها لشهر رمضان المبارك، التي تقدم من خلالها مجموعة متنوعة للمستمعين، نابعة من هويتها القائمة في الحفاظ على الإرث الوطني واللهجة الإماراتية، وذلك عبر ترددها 107.4 إف إم، حيث تقدم في هذه الدورة 17 برنامجاً مختلفاً، بالإضافة إلى عدد من الفواصل المستوحاة من الشهر المبارك.

وستبث الإذاعة برنامج «صابح رمضان» من الساعة 8 إلى 10 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، وتقدمه أمل الملا، وهو برنامج وطني تفاعلي، يضم فقرة اللقاءات اليومية، التي تشمل تغطية لأخبار المؤسسات والهيئات الحكومية ومتابعة للقرارات والإنجازات، وفقرة «حول دربك»، الذي يتم فيها التعريف بحالة الطرق في دبي والشارقة وأبوظبي.

وللموسم الثالث على التوالي، تنفرد إذاعة الأولى في بث برنامج «قايلة جوازات دبي» بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وهو من تقديم سالم محمد، من الساعة 14:00 إلى 16:00، يستضيف البرنامج في موسمه الثالث مسؤولين من مختلف الجهات الحكومية بهدف التعريف بدورها في مجال المساهمات المجتمعية، وكذلك الجهود المبذولة التي تتعلق بالعمل الحكومي مثل «التميز، تطوير الخدمات، التحول الرقمي، تصفير البيروقراطية»، ويستضيف البرنامج مسؤولين من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وعدد من الجهات الحكومية المتعاونة معها، للحديث عن التعاون القائم ما بين الجهات المختلفة في إطار دورها التكاملي وكذلك المجتمعي.

وسيتم بث برنامج «عافيتك» من تقديم الدكتورة أميرة الخاجة، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 11:00 إلى الساعة 12:00، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، يتناول البرنامج مواضيع طبية تتعلق بحياتنا الصحية حيث يقدم مجموعة من النصائح الطبية لحياة صحية سليمة.

وتقدم عائشة البدواوي برنامج «استعبر» من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 16:00 إلى الساعة 17:00، وهو برنامج توعية اجتماعي يقدم بالتعاون مع مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، يستعرض قصصاً واقعية يسردها أهالي المتعافين من اللحظة التي علموا فيها بدخول أبنائهم مرحلة الإدمان ومساندتهم لهم خلال رحلة التعافي وما بعدها، يهدف البرنامج من خلال طرح هذه القصص لتقديم العبر وتعزيز الوعي المجتمعي بهذه الآفة.

كما تقدم إذاعة الأولى برنامج «عندك ودونك» من تقديم عليا بوجسيم من الساعة 10:00 إلى 11:00 وهو برنامج تراثي تفاعلي تتنوع فقراته ما بين الخروفة والمسابقات التراثية من ألغاز وألعاب تراثية.

وستقوم الأولى ببث برنامج «انتشب»، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 13:00 إلى الساعة 14:00، وهو برنامج اجتماعي نفسي تستضيف فيه حصة بن صبيح المستشار الأسري والتربوي عبدالله هاشم درويش، حيث يتم الحديث فيه عن موضوع «التعلّق» سواء بالأشياء أو الأشخاص.

ويستمر الدكتور عبدالله موسى في تقديم برنامج «زايد الخير» طيلة أيام الشهر المبارك من الساعة 17:00 إلى الساعة 18:00، برعاية جمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية، من خلال إتاحة المجال للمتصدقين من أصحاب الأيادي البيضاء للمشاركة في أعمال الخير.

وستبث إذاعة الأولى كل يوم سبت برنامج «لاغش»، مع الشاعر والنوخذة حميد بن ذيبان يحاوره فهد علي، من الساعة 10:00 مساءً إلى 12:00.

ويأتي البرنامج الشعري «دفاتر بن سليمان» مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي، كل يوم أحد من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 12.

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تتسم الدورة البرامجية الرمضانية لإذاعة الأولى بالتنوع والشمولية، حيث تم العمل عليها بعناية لتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، مع الأخذ في الحسبان خصوصية هذا الشهر المبارك، فنحن نسعى دائماً لتقديم برامج تتراوح بين الدينية، الثقافية، الاجتماعية، والترفيهية، بالإضافة إلى محتوى يعزز من الروحانيات التي يتمتع بها شهر رمضان.