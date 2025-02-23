«مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة» يستضيف الكاتبة لطيفة الحاج

استضاف «مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة» بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان الكاتبة الإماراتية رئيسة المجلس لطيفة الحاج لمناقشة مجموعتها القصصية «صيف المانجو».

وقالت الشيخة شما خلال الندوة - التي خصصت لهذا الغرض وحضرها أعضاء المجلس وأدارتها الكاتبة الإماراتية مريم ناصر إحدى عضوات مجلس الفكر والمعرفة -: إن المجموعة القصصية التي بين أيدينا ليست مجرد مجموعة من القصص القصيرة المتناثرة بل دفتر أحوال يومية ترصد الحياة والمواقف الإنسانية التي تبدو عابرة، تراها بعين مختلفة تتعمق في تفاصيلها، وتسكنها المشهد السردي التي أبدعت في بنائه.

وأضافت: نحن أمام نصوص لا يمكن أن تكون إلا عوالم إنسانية نابضة بالحياة يمتزج الواقع فيها بالحلم والحب بالفراق والماضي بالحاضر من خلال أسلوب سردي مكثف وخاطف ولا تكاد تفكك ملامح المشهد لتجد نفسك أمام نهايات مربكة تجعلك تعيد قراءة القصة مرة أخرى.

وأشارت إلى أن «قصة صيف المانجو» نابعة من طبيعة الحياة الإماراتية فهي لا تبتعد عن ملامح الحياة عند الإنسان استطاعت الكاتبة أن تمزجها بأسلوب لغوي وإن كان بسيط التكوين إلا أنه عميق الأثر في وعي القارئ.

وشاركت الكاتبة لطيفة الحاج الحضور تفاصيل مجموعتها القصصية «صيف المانجو» واستعرضت أجواء القصص الثلاث والعشرين التي تتضمنها.

وشهدت الندوة مداخلات من الحضور حول المجموعة القصصية وموضوعاتها مثل العلاقات الإنسانية، والحب، والعزلة، والبحث عن الهوية.