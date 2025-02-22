«الثقافة» تبحث في دبي تعزيز الشراكات المعرفية

في إطار تعزيز الشراكات المعرفية والإبداعية زار وفد من وزارة الثقافة، برئاسة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واستقبل الوفد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، حيث اطلع على أبرز مشروعات المؤسسة ومبادراتها الرائدة في مجالات نشر وإنتاج المعرفة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتنمية رأس المال البشري المعرفي.

وخلال اللقاء استعرض فريق المؤسسة أبرز إنجازاتها ومشروعاتها الهادفة إلى تمكين المجتمع معرفياً مثل: مركز المعرفة الرقمي ومبادرة بالعربي، وغيرها من المشروعات. من جانبه ناقش وفد الوزارة مع المؤسسة مشروعات ومبادرات وزارة الثقافة، وسبل تبادل أفضل الممارسات بين الجانبين.

كذلك شهد اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في مبادرات متعددة للمؤسسة، منها مشروع مؤشر القراءة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسبل الشراكة خلال شهر القراءة الوطني، بما يسهم في نشر المعرفة، وتحسين جودة المحتوى العربي، وتحقيق مستهدفات التنمية المعرفية للدولة.

يأتي اللقاء تأكيداً على التزام الطرفين بتعزيز العمل المتبادل لدعم المشروعات النوعية، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للمعرفة والابتكار.