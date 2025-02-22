شراكة لحفظ وتوثيق تاريخ مجلة الأمن

في إطار تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين المؤسسات الوطنية قام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بطباعة وتجليد الأعداد الأولى من مجلة «الأمن» الصادرة عن القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك تنفيذاً لبنود مذكرة التعاون الموقعة مؤخراً بين الجانبين.

تأتي هذه الخطوة لضمان الحفاظ على المحتوى التوثيقي لمجلة «الأمن»، التي تعد من الإصدارات الرائدة في مجال التوعية الأمنية والمجتمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستقبل الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد، الملازم أول عمار جار الله، ممثل إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، مؤكداً سعادته بالتعاون المستمر بين الجانبين في المجالات المشتركة. عقب ذلك تم توثيق تسليم أعداد المجلة.

كما أشادت حنان محمد الريس، مدير تحرير مجلة «الأمن» الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني، والمسؤولة عن تنفيذ مشروع حفظ وتوثيق المجلة، بالتعاون مع مركز جمعة الماجد.

يذكر أن مجلة «الأمن»، التي تصدر عن شرطة دبي، تُعد من أقدم الدوريات الأمنية في المنطقة، وتسهم منذ عقود في نشر الوعي الأمني، وتسليط الضوء على أحدث المستجدات والتطورات في العمل الشرطي والمجتمعي.