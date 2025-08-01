«الشارقة للفنون» تفتح باب «برنامج الإقامة»

دعت مؤسسة الشارقة للفنون، الفنانين والكتّاب والشعراء والباحثين والموسيقيين وفناني الأداء وصنّاع الأفلام، وغيرهم من المبدعين، للتقدّم إلى برنامج الإقامة الفنية، الذي يتيح لهم فرصة استكشاف وتوسيع ممارساتهم التجريبية متعددة التخصصات.

وتضم المواقع التي يشتمل عليها البرنامج، بيت عبيد الشامسي، الذي يعود بناؤه إلى منتصف القرن التاسع عشر، ويقع في ساحة الفنون- مدينة الشارقة، وذلك بدءاً من نوفمبر 2025 وإلى مارس 2026.

وأما الموقع الثاني، فهو مصنع كلباء للثلج في كلباء بإمارة الشارقة، وذلك بدءاً من 17 نوفمبر 2025 وإلى 15 يناير 2026، وكذا من 2 فبراير إلى 30 مارس 2026.

وتعود المنشأة إلى سبعينيات القرن الماضي، استحوذت عليها مؤسسة الشارقة للفنون في عام 2012، وأُعيد تأهيلها، واستخدمت كموقع لفعاليات بينالي الشارقة 12 و15. وحددت المؤسسة تاريخ 30 أغسطس 2025 (السبت، 11:59 ليلاً بتوقيت الإمارات (غرينتش +4)، موعداً نهائياً لتقديم الطلبات.