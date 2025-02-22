«إكسبوجر» يروي قصصاً لا يعرفها أحد

واصل مهرجان التصوير «إكسبوجر 2025»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في منطقة الجادة، ويستمر حتى 26 فبراير الجاري، فعالياته برواية «قصص لا يعرفها أحد».

وفي السياق ابتدأ المصور الشهير أغوراستوس باباتسانيس خطابه بسؤال يقول: «لو أراد الفطر أن يتكلم، فما الذي سيقوله؟»، ثم انطلق يكشف عن عالم الفطر المذهل، الذي لا يزال غامضاً للكثيرين، وأوضح كيف يمكن للصورة أن تمنح الفطر صوتاً بصرياً يروي قصصاً غير معروفة عن الطبيعة.

مشيراً إلى أن هذا النبات الفريد، رغم كونه مألوفاً، يخفي وراءه عوالم من السحر والجمال والتنوع البيئي. جاء ذلك في خطاب ملهم بعنوان «سحر الفطر»، حيث استعرض باباتسانيس، خلال حديثه مسيرته في توثيق الفطر منذ عام 1990، متحدثاً عن الجولات الاستكشافية التي خاضها، والأبحاث التي شارك فيها.

في خطاب ملهم خلال اليوم الأول من فعاليات المهرجان «إكسبوجر»، سلطت المصورة الإسبانية ليز أرانجو الضوء على قضية الجوع كأزمة إنسانية معقدة تتطلب سرداً مختلفاً، وكشفت عبر مشاريعها الوثائقية عن الجوانب الخفية لهذه الأزمة، من خلال توثيق قصص شخصية وجماعية للمتضررين من انعدام الأمن الغذائي حول العالم.

وفي حديثه خلال جلسة ملهمة استعاد فرانك جازولا، المصور البيئي المغامر، لحظة التحول الأولى في مسيرته، قائلاً: «كان لقاء عابراً مع مصور شهير، أعلنت أمامه عن رغبتي بأن أصبح (مصوراً مهماً)»، فدعاه الأخير للانضمام إلى مشروع استكشاف في غرينلاند، إلا أنه لم يكن يعلم آنذاك أن تلك الدعوة ستغير مجرى حياته، وتأخذه إلى حيث لا نهاية للمغامرة.