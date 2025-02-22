«أبناء الرمال السبع» على طاولة النقاش

استضافت مكتبة محمد بن راشد المؤلف والمستشار الإعلامي ألكسندر ماكناب، في جلسة حوارية مميزة وحفل توقيع كتابه الجديد «أبناء الرمال السبع: تاريخ الإمارات العربية المتحدة».

ويبحر الكتاب بالقراء في رحلة ملهمة تستكشف النسيج الإنساني والحضاري المتنوع والغني لدولة الإمارات، وتاريخ المنطقة الممتد لأكثر من 130 ألف عام. وخلال الجلسة، قدم ماكناب رؤى مستندة إلى أبحاثه ودراساته المتعمقة، مستعرضاً تاريخ دولة الإمارات ودورها المحوري كمركز تجاري حيوي عالمياً في العصر البرونزي، وصولاً إلى تحولها البارز إلى قوة اقتصادية عالمية في العصر الحديث.

ويُبرز الكتاب مجموعة من الاكتشافات الأثرية والتاريخية المذهلة في الإمارات، ويقدم رؤية مختلفة وجديدة حول تراجع صناعة اللؤلؤ، والتي تعيد النظر في التفسيرات المتداولة. واستقطبت جلسة توقيع الكتاب جمهوراً واسعاً ومتنوعاً من عشاق التاريخ والأكاديميين والقراء.