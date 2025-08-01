«الهلال» تطرق أبواب حارات نجيب محفوظ

يحتفى العدد الجديد من مجلة «الهلال» المصرية المرموقة، الصادر أغسطس الجاري، بالكاتب الرحل نجيب محفوظ، الحائز جائزة نوبل عام 1988.

ويتصدر العدد عنوان رئيس، هو: «من الجبلاوي إلى الناجي.. حارة محفوظ.. زيارة جديدة»، بينما يتزين الغلاف بصورة جمالية بالأسود والأبيض للكاتب الراحل، بينما يسير في شارع من شوارع أحد الأحياء «الحارات» المصرية.

ويتضمن الغوص في أعماق إبداع العالمي نجيب محفوظ، عبر زيارة الحارات والأزقة، بعين جديدة هي عين التأمل والقراءة، من «حارة الجبلاوي» إلى «حارة الناجي» وغيرهما.

بالإضافة إلى مقالات معمقة كتبها كبار الكتاب والمثقفين والمبدعين، بحثاً عن الرمز والمعنى، والبشر والمكان.. في الحارة المحفوظية. وداخل العدد تعيد المجلة نشر «ذقن الباشا»، وهى قصة قصيرة لأديب مصر الكبير، الذي شاء أن يخص بها «الهلال» عقب فوزه بنوبل، وتم نشرها للمرة الأولى في عدد نوفمبر 1988. أما «باب التكوين» فقد خصص للكاتب والروائي المعروف إبراهيم عبدالمجيد، ليتحدث عن محطات حياته.