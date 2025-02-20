«الشارقة للمتاحف» تحتفي باليوم العالمي للمرشد السياحي

احتفلت هيئة الشارقة للمتاحف باليوم العالمي للمرشد السياحي الذي يصادف الحادي والعشرين من فبراير كل عام، تأكيداً على دوره الرائد في تنشيط السياحة، وتشجيع المهتمين والمرشدين الإماراتيين على الانخراط بشكل أكبر في هذا المجال الحيوي حيث يلعب المرشد السياحي دوراً في الترويج للتراث الحضاري والثقافي للدولة.

احتفال هيئة الشارقة للمتاحف باليوم العالمي للمرشد السياحي يمثل فرصة لتسليط الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه المرشدون العاملون في المتاحف في التعريف بالمقتنيات وتعزيز التبادل الثقافي وتقوية الروابط بين الشعوب.

وتؤكد الهيئة التزامها بالاستثمار في كوادرها لضمان تقديم تجارب تعليمية وثقافية غنية، تعكس تنوع وثراء الحضارة الإنسانية، وتعزز من مكانة الشارقة كوجهة عالمية للمعرفة والثقافة.

كما يتميز المرشدون تحت مظلة الهيئة بإتقانهم اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب إطلاق مبادرات رائدة مثل الجولات الإرشادية بلغة الإشارة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الخليج العربي.

يقود هذه الجولات مرشدون متميزون من ذوي الإعاقة السمعية بعد تلقيهم تدريباً مكثفاً في أساسيات الإرشاد المتحفي ضمن برنامج «المرشد المتميز بلغة الإشارة».

وتركز الهيئة على استقطاب وتأهيل المرشدين السياحيين المواطنين عبر دورات تدريبية تعزز من إمكانياتهم، باعتبارهم ركيزة أساسية في دعم قطاع السياحة، مع مواصلة الجهود لاستقطاب المزيد من الكوادر المواطنة لهذا المجال الحيوي والمهم.

كما تسلط الهيئة الضوء على برنامج «سفراء متاحف الشارقة»، الذي يستهدف اليافعين من الفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، لتعزيز ارتباط الجيل الجديد بالتاريخ والتراث والثقافة من خلال المتاحف ومقتنياتها بأسلوب عصري جذاب، مع التركيز على إكسابهم المهارات الأساسية في الإرشاد المتحفي والذي يساعد في تأهيلهم لاستكشاف آفاقهم لمهنهم المستقبلية..

إضافة إلى ذلك، يأتي برنامج «رحلتي» كأول مبادرة من نوعها في الإمارة لتأهيل المرشدين السياحيين الإماراتيين، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، ويوفر أربعة برامج متخصصة تقدمها «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية»، و«مركز مليحة للآثار»، و«معهد الشارقة للتراث»، و«هيئة الشارقة للمتاحف»، بهدف إعداد كوادر وطنية قادرة على خدمة قطاع السياحة بكفاءة.

وفي إطار التعاون بين هيئة الشارقة للمتاحف وبرامج التدريب، نُظّم برنامج «اكتشفوا التاريخ»، وهو دورة تدريبية متخصصة تتيح للمشاركين التعرف على متاحف الشارقة التابعة للهيئة وصقل مهارات المشاركين في الإرشاد المتحفي. وشمل البرنامج عدداً من المتاحف.

جلسة حوارية

هذا وقد نظمت الهيئة تزامناً مع المناسبة جلسة حوارية في متحف الشارقة للآثار بعنوان «السياحة الخضراء في الإمارات»، بهدف إبراز دور المرشدين السياحيين كسفراء للثقافة والتاريخ.

شارك في الجلسة نخبة من المتحدثين ذوي الخبرة والاختصاص، حيث تناول الدكتور نضال الزبون، أستاذ مشارك في جامعة الشارقة، مفهوم السياحة الخضراء ودور المرشد السياحي في التوعية بها، مشدداً على أهمية هذا الدور في ظل تزايد الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة والسعي نحو استدامة المشاريع السياحية البيئية.

وأوضح أن هذه المشاريع لا تعزز الوعي البيئي فحسب، بل تسهم أيضاً في تحويل المحميات الطبيعية، والمتنزهات، والحدائق، والمناطق الجبلية إلى وجهات سياحية واعدة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي للمناطق التي تحتضن هذه المراكز البيئية.

من جانبها، استعرضت منى الحديدي، مديرة الحديقة الإسلامية، دور هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة في تعزيز السياحة الخضراء بالإمارة، مسلطةً الضوء على أهم المراكز والمحميات الطبيعية المنتشرة في مختلف أنحاء الشارقة.

وأشارت إلى دور هذه المحميات في الحفاظ على الحياة الفطرية والتوازن البيئي، وما تزخر به من تنوع في الحيوانات والطيور والحشرات والنباتات، مما يعزز مكانة الإمارة في مجال السياحة البيئية.

كما تحدثت عن جهود الهيئة في توعية الأجيال الجديدة، خاصة طلاب المدارس، بأهمية حماية البيئة، من خلال البرامج والورش التعليمية التي تقدمها المراكز التابعة للهيئة، والتي يشرف عليها موظفو الهيئة، وفي مقدمتهم المرشدون البيئيون.

أما فيما يخص جهود هيئة الشارقة للمتاحف في حماية البيئة المحلية، فقد استعرضت الجلسة تجربة مربى الشارقة للأحياء المائية، حيث قدم الأستاذ راشد الشامسي، أمين مربى الشارقة للأحياء المائية، ملخصاً حول الإنجازات التي حققتها الهيئة منذ إنشاء المربى عام 2008م في التعريف بثروة الشارقة البحرية.

وأكد الشامسي أن المربى نفذ على مدار السنوات الماضية العديد من المبادرات المجتمعية الداعمة للاستدامة البيئية، كما دعم جهوداً تطوعية قادها مرشدو المتحف لتنظيف البيئة البحرية بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة.

وأشار إلى الدور الحيوي للمربى في تربية ورعاية العديد من الأحياء البحرية، مثل الأسماك وحصان البحر والسلاحف، وإعادة إطلاقها في بيئاتها الطبيعية، مؤكداً على أهمية هذه المبادرات في رسم المشهد الأخضر للسياحة في إمارة الشارقة.

كما شهد الحدث ورشة تعليمية حول الحفاظ على البيئة البحرية، والتي قدمت للحضور فرصة للتعرف على سبل حماية النظام البيئي البحري وأهمية تبني ممارسات صديقة للبيئة في قطاع السياحة.

دليل

يذكر أن هيئة الشارقة للمتاحف قد أصدرت ضمن إنجازاتها كتاباً بعنوان «دليل المرشد السياحي العربي» لمؤلفه خالد حسين صالح، ويتكون الكتاب من ستة فصول تتحدث عن السياحة وأهميتها في العصر الحديث وعن دور المرشد السياحي في التعريف بالمعالم والأماكن المهمة وفق المنهج العلمي المتبع من قبل الخبراء والمختصين في مجال الإرشاد السياحي حول العالم.

مستهدفاً فئة المرشدين السياحيين على مستوى الوطن العربي ويبسط لهم منهج العمل في مجال الإرشاد السياحي، ويساعدهم على تعزيز قدرات ومهارات هذه الفئة من خلال توضيح دور المرشد وفقاً للموقع الذي يعمل منه سواء كان موقعاً تاريخياً أو ترفيهياً وغيره.