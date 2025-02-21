حفل لتوقيع كتاب «الصور الإبداعية في شعر سلطان العويس»

نظمت مؤسسة العويس الثقافية مساء الأربعاء، ضمن احتفاليتها بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 ـ 2025)، حفلاً لتوقيع كتاب (الصور الإبداعية في شعر سلطان العويس للأديب عبدالغفار حسين)، حيث تحدث عبدالغفار عن ظروف تأليف الكتاب وأهم محتوياته وعلاقته مع الشاعر سلطان العويس من خلال مفردات وذكريات وصور أوردها في الكتاب.

حضر حفل التوقيع نخبة من الكتاب والمثقفين والشخصيات العامة في مقدمتهم الدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتورة فاطمة الصايغ، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، والدكتور عارف الشيخ، والدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، والدكتور علي عبد الله بن موسى، الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية، وغيرهم من النخب الفاعلة في المجتمع.

وقد أدارت الأمسية الدكتورة فاطمة الصايغ التي عرّفت بالكاتب وسردت سيرته الذاتية ولخصت منجزاته على الصعيدين الثقافي والمهني، والمناصب التي تقلدها وصولاً إلى مساهماته في تأسيس عدد من الجمعيات الثقافية، مثل اتحاد الكتاب ومؤسسة العويس الثقافية وغيرها.

وطاف عبدالغفار حسين في عالم سلطان العويس الشعري والثقافي والاجتماعي الأمر الذي حفز عدداً من الحضور ليشاركوا بذكرياتهم في إغناء الندوة، مثل بلال البدور ود. عارف الشيخ ود. عمر عبدالعزيز ونادر مكانسي وغيرهم.

وفي نهاية الأمسية وقّع عبدالغفار حسين عشرات النسخ من كتابه (الصور الإبداعية في شعر سلطان العويس) للحاضرين الذين حرصوا على التقاط الصور مع المؤلف وتجاذب أطراف الحديث معه.