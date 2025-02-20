إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس، عن روايات القائمة القصيرة في دورتها الثامنة عشرة، وهي «دانشمند» لأحمد فال الدين (موريتانيا)، و«وادي الفراشات» لأزهر جرجيس (العراق).

و«المسيح الأندلسي» لتيسير خلف (سوريا)، و«ميثاق النساء» لحنين الصايغ (لبنان)، و«صلاة القلق» لمحمد سمير ندا (مصر)، و«ملمس الضوء» لنادية النجار (الإمارات). وسيُعلن عن الرواية الفائزة في أبوظبي، يوم 24 أبريل 2025.

وجرى الإعلان عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحافي عُقد في مكتبة الإسكندرية، الإسكندرية، مصر، حيث كشفت منى بيكر، رئيسة لجنة التحكيم، عن العناوين المرشحة للقائمة.

وشارك في المؤتمر أعضاء لجنة التحكيم، بلال الأرفه لي، أكاديمي وباحث لبناني؛ وسامبسا بلتونن، مترجم فنلندي؛ وسعيد بنكراد، أكاديمي وناقد مغربي؛ ومريم الهاشمي، ناقدة وأكاديمية إماراتية.

بالإضافة إلى ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وفلور مونتانارو، منسقة الجائزة، ومدير مكتبة الإسكندرية، أحمد زايد.

تضم القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية الثامنة عشرة كُتّاباً من 6 بلدان عربية، هي الإمارات، وسوريا، والعراق، ولبنان، ومصر، وموريتانيا، وتتراوح أعمارهم بين 38 و58 عاماً. تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة وهامة.

شهدت الدورة الحالية من الجائزة ترشيح كتّاب إلى القائمة القصيرة لأول مرة، هم: أحمد فال الدين، وحنين الصايغ، ومحمد سمير ندا، ونادية النجار.

ويذكر أنه وصل كاتبان إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقاً، هما أزهر جرجيس (القائمة الطويلة عام 2020 عن «النوم في حقل الكرز» والقائمة القصيرة عام 2023 عن «حجر السعادة») وتيسير خلف (القائمة الطويلة عام 2017 عن «مذبحة الفلاسفة»).