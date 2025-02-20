«حمدان للتراث» يشارك باجتماع «الدراسات» بدول التعاون

شاركت إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في اجتماع الدورة السابعة والثلاثين للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والتي عقدت في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية، برئاسة الأمين العام للأمانة الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وبمشاركة رؤساء مراكز الأعضاء في الأمانة.

مؤتمر

وتضمن الاجتماع استعراض للتقرير المالي والإداري للأمانـة العامة لعام 2024، ومصادقة محضر اجتماع الأمانة العامة (36) السابق الذي أقيم في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان، عقب ذلك ناقش الاجتماع عدداً من المذكرات المطروحة على جدول الأعمال.

وجرى عقد الاجتماع بالتزامن مع المؤتمر الدولي، الذي ينظّمه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تحت عنوان (الأرشيف في العصر الرقمي). وجاءت مشاركة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بوصفه أحد أبرز الأعضاء في الأمانة العامة.

ومصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالته تتمحور في تعزيز التراث الوطني الإماراتي وتناقله بين الأجيال، والتعريف به على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يُعنى المركز بحفظ ذاكرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

عمل مشترك

وفي تصريح لها حول هذه المشاركة، قالت فاطمة بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مراكز الوثائق والدراسات في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بالحفاظ على الوثائق والمخطوطات والتراث الثقافي.

وأضافت بن حريز، أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يحرص دائماً على المشاركة في مثل هذه اللقاءات التي تساهم في تعزيز دور المؤسسات الثقافية الخليجية في الحفاظ على التراث المحلي للمنطقة، والعمل على تطوير آليات حفظ وتوثيق المواد التراثية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت أن المركز يستعرض خلال هذه الاجتماعات أبرز المبادرات والمشاريع التي يطلقها في مجال الحفاظ على التراث الثقافي والوثائق، ويشدد على أهمية التعاون المشترك بين جميع المؤسسات الخليجية المعنية بالمجال، لتعزيز الفهم المشترك وتوحيد الجهود في حماية الهوية الثقافية لدول المنطقة.