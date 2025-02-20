25 مليون زيارة لموقع مركز المعرفة الرقمي

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن إنجاز عالمي متميز لمركز المعرفة الرقمي التابع للمؤسَّسة.

حيث وصلت خدماته في العام الماضي إلى مستخدمين من أكثر من 171 دولة مسجلين أكثر من 25 مليون زيارة للموقع الإلكتروني الخاص به، ما يعكس التزام المركز بدعم الباحثين والطلاب والقراء في مختلف المجالات والفئات العمرية من خلال بناء قاعدة معرفية رقمية واسعة وإتاحتها أمام الجمهور العربي والعالمي. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الزيارات للموقع الإلكتروني للمركز ثلاثة أضعاف خلال العام الجاري.

ويعد المركز منصة معرفية رائدة تسهم في سد الفجوة الرقمية والمعرفية على المستوى العربي، وإثراء المحتوى على شبكة الإنترنت، وذلك من خلال إنتاج وجمع وتنظيم المحتوى المعلوماتي الرقمي في إطار متكامل.

وتوفير حلول شاملة لبناء المكتبات والمستودعات والذاكرة الرقمية المؤسسية، حيث تضم المنصة محتوى متنوعاً في كافة قطاعات المعرفة، يمكن تصفحه والاستفادة منه بطريقة سهلة ومجانية.

وشهد المركز نمواً ملحوظاً في العام الماضي؛ إذ تجاوز عدد مستخدميه 3.1 ملايين مستخدم، بنسبة نمو تبلغ 356 % مقارنة بالعام 2023.

واستقطب 367 ألف مستخدم جديد في عام 2024. وتخطى حجم المحتوى عتبة 800 ألف عنوان و8.5 ملايين مادة رقمية في أكثر من 18 مكتبة متخصصة في مختلف المجالات الدراسية والفكرية والعلمية.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نعمل بجهود حثيثة في المؤسسة على إنشاء مصادر معرفية رقمية نوعية وتغذيتها بشكل مستمر يضمن دقتها وشموليتها وسهولة وصول الجميع لها».