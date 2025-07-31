«صيفنا بالعربية» تختتم أنشطة يوليو وتستهل برنامج أغسطس

اختتم مركز أبوظبي للغة العربية عدداً من الفعاليات الثقافية والتفاعلية، التي نظمها في إطار مبادرة «صيفنا بالعربية»، التي تعد جزءاً من مبادرة «الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة»، وسط حضور لافت من الأطفال والناشئة، وتفاعل كبير من أولياء الأمور.

واستضافت مكتبة الأطفال في المجمع الثقافي فعالية «رسائل عربية»، التي أتاحت للناشئة التعبير عن مشاعر الشكر والامتنان عبر كتابة رسائل لأشخاص مؤثرين في حياتهم، ما يساعد على تطوير مهاراتهم اللغوية والقيمية.

وأخيراً نظم المركز جلسة تعريفية بمسابقة «أصدقاء اللغة العربية» في مكتبة الوثبة، استقطبت أطفالاً من مختلف الأعمار، وقدّمت شرحاً لآلية المشاركة وتفاصيل التحديات الثقافية والمعرفية المصاحبة للمسابقة.

وخلال شهر أغسطس المقبل يواصل المركز أنشطته ضمن مبادرة «صيفنا بالعربية»، حيث تقام في 16 أغسطس ورشة «رمستنا العربية» في المجمع الثقافي، وهي فعالية تفاعلية، تهدف إلى إعادة صياغة الأمثال الشعبية باللهجة الفصحى بأسلوب إبداعي.

كما تحتضن مكتبة الأطفال في المجمع الثقافي سلسلة من الجلسات القرائية المخصصة للأطفال في 9 و10 و23 و26 و27 أغسطس المقبل، يقدمها نخبة من كتاب أدب الطفل، وترافقها أنشطة في مجالات الكتابة الإبداعية، والتفكير النقدي، والحرف اليدوية.