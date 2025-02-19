«الحلوى والسكاكر».. قصص نشأتها ومحطات تطورها

يعرض كتاب «الحلوى والسكاكر: تاريخ عالمي» للكاتبة لورا ماسون، الذي نقله إلى العربية أحمد سالم درويش، وراجعه الدكتور يوسف حمدان، ويعرض عبر فصوله الستة، نظرة شاملة ومكثفة للحلويات حول العالم، ويتناول نشأتها، وتنوعها، وعلاقتها بالثقافات المختلفة والمناطق الجغرافية، كما يستعرض أسماءها وتطورها، وصناعتها، وارتباطاتها بالأعياد والمناسبات، والمهرجانات الكبرى.

ويبحث الكتاب الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية، مؤخراً، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، في مواد صناعة الحلويات، ويقدم مرجعية تاريخية عن أقدم الحلويات، وتطورها، وأهم مصانع الحلوى، وشركاتها، وعمليات الاستحواذ والاندماج، التي لحقت بهذه الصناعة، وصولاً إلى الكيانات الكبرى، وذلك ضمن رحلة ماتعة في عوالم هذه الصناعة العالمية.

ويستعرض الفصل الأول من الكتاب الأصول التاريخية للمفردات الإنجليزية المستخدمة للإشارة إلى الحلوى والسكاكر، المشتقة من كلمات قديمة، تطورت عبر الزمان وشاع استخدامها، ما يجعله مرجعية لغوية مهمة حول هذه المادة، ليتطرق بعد ذلك إلى الأسماء الجمعية والمصطلحات الشهيرة الخاصة بالحلويات في دول مختلفة.