لوحة لبانكسي للبيع ضمن مزاد في لندن 4 مارس

ستُطرح لوحة لبانكسي للبيع ضمن مزاد في لندن في الرابع من مارس، بسعر تقديري يتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه إسترليني، بحسب ما أفادت دار «سوذبيز» للمزادات الثلاثاء.

وأوضحت الدار في بيان أنّ هذه اللوحة التابعة لأشهر رسام متخصص في فن الشوارع لا يزال على قيد الحياة، وتحمل اسم «كرود اويل (فيتريانو)» ويُطلق عليها أحياناً اسم «توكسيك بيتش»، هي من مجموعة المشاركين في تأسيس فرقة «بلينك -182» مارك هوبوس.

وستكون اللوحة التي حصل عليها المغني الأمريكي وزوجته في سنة 2011، معروضة من 18 وحتى 20 فبراير في مقر دار «سوذبيز» في نيويورك، قبل نقلها إلى لندن لعرضها في معرض لـ«سوذبيز» بين 26 فبراير و4 مارس.

وقال هوبوس في البيان: «لقد أحببنا هذه اللوحة منذ اللحظة التي رأيناها فيها. ويظهر بشكل لا لبس فيه أنها عمل لبانكسي، ولكنّها مختلفة. (...) هذه اللوحة تعني الكثير لنا وكانت جزءاً استثنائياً من حياتنا، وأنا متحمس اليوم لتكون مُتاحة للعامّة، ويعاينها أكبر عدد ممكن من الناس».

وعُرضت هذه اللوحة المرسومة يدوياً بالكامل المرة الأولى في سنة 2005، وتمثل إعادة رسم للوحة «خادم يغنّي» (1992) لجاك فيتريانو، والتي يظهر فيها زوجان يرقصان على شاطئ تعصف به الرياح جنباً إلى جنب مع خادم وخادمة يحملان المظلات بأفضل ما في وسعهما.

وفي نسخة بانكسي، تم استبدال رجلين يرتديان بزتين ويحملان عبوة فيها محتويات سامة بالخادمة.

وسيتم التبرع بجزء من الأموال التي ستُجمَع لجمعيتين خيريتين طبيتين في لوس أنجلوس ولمؤسسة «كاليفورنيا فاير فاوندايشن»، بعد الحرائق الأخيرة التي اجتاحت المنطقة.