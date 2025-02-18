مصورون وثّقوا أحداثاً مفصلية يلتقون في «إكسبوجر»

تستضيف النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» نخبة من المصورين الصحفيين الذين وثقت عدساتهم اللحظات المفصلية في تاريخ البشرية، ونجحوا في تحويل الصورة إلى شهادة حيّة على التحولات الكبرى، من مناطق النزاع إلى البيئات المهددة بالزوال.

ويتيح المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال الفترة من 20 حتى 26 فبراير الجاري، للزوار فرصة استكشاف معارض مؤثرة، والاستماع إلى تجارب المصورين الذين كانوا في قلب الحدث، ونقلوا للعالم حقائق غيرت مسارات التاريخ.

وينظم «إكسبوجر» بمنطقة الجادة في الشارقة، معارض فردية تحتفي بالمصورين الذين كرّسوا حياتهم لنقل الحقيقة، ومن بين أبرز المشاركات، يستعرض المصور الشهير جيمس ناكتوي في معرضه «جغرافية الحرب (ولاية هلمند، أفغانستان 2010)» مشاهد من الخطوط الأمامية للصراعات العالمية، مقدماً رؤية بصرية تنقل تعقيدات الحروب وأثرها الإنساني العميق.

كما يقدم السير دون ماكولين في معرضه «ما بين الحياة والموت»، حصيلة عقود من العمل في توثيق النزاعات والكوارث الإنسانية، حيث تجسد صوره قسوة الواقع وأهمية الصورة في إيصال الحقيقة.